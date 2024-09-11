解放軍首度參加巴西軍演　美軍亦參與但稱不會一同演練

巴西海軍9月10日表示，中國解放軍本週將首次參加巴西年度的軍事演習，美國軍方也將參加。不過，美國國防部發言人Pete Nguyen表示，雖然中國也參加了演習，但中美軍隊不會一同訓練，而美軍將派出海軍陸戰隊成員，與巴西共同訓練，以增強應對區域安全挑戰的協作能力。



圖為2023年8月13日，美國海軍陸戰隊參與巴西的軍演。(U.S. Marine Corps photo by Gunnery Sgt. Daniel Wetzel)

負責協調整項軍演的巴西海軍發聲明稱，中國去年曾派觀察員出席演習，今年將首次派出地面部隊，美軍則去年也有參加。巴西方面形容，這是首次兩個與巴西友好國家共同參加。不過，聲明未提到兩軍參演規模。

代號「福爾摩沙行動」（Operation Formosa，暫譯）為拉丁美洲最大規模的軍演之一，今年會於9月11日展開，為期3天，巴西將出動3,000名士兵，以及戰機、坦克、裝甲車、兩棲車、火砲等參加。演習中將使用實彈，在巴西首都巴西利亞（Brasilia）東北80公里的福爾摩沙鎮（Formosa）附近進行。