解放軍首度參加巴西軍演 美軍亦參與但稱不會一同演練
撰文：蕭通
出版：更新：
巴西海軍9月10日表示，中國解放軍本週將首次參加巴西年度的軍事演習，美國軍方也將參加。不過，美國國防部發言人Pete Nguyen表示，雖然中國也參加了演習，但中美軍隊不會一同訓練，而美軍將派出海軍陸戰隊成員，與巴西共同訓練，以增強應對區域安全挑戰的協作能力。
負責協調整項軍演的巴西海軍發聲明稱，中國去年曾派觀察員出席演習，今年將首次派出地面部隊，美軍則去年也有參加。巴西方面形容，這是首次兩個與巴西友好國家共同參加。不過，聲明未提到兩軍參演規模。
代號「福爾摩沙行動」（Operation Formosa，暫譯）為拉丁美洲最大規模的軍演之一，今年會於9月11日展開，為期3天，巴西將出動3,000名士兵，以及戰機、坦克、裝甲車、兩棲車、火砲等參加。演習中將使用實彈，在巴西首都巴西利亞（Brasilia）東北80公里的福爾摩沙鎮（Formosa）附近進行。
中美戰區領導再次通話 帕帕羅：解放軍應重新思考南海脅迫性策略中美軍方高層通話 討論共同關心議題中日韓峰會、中美防長會晤緊接而來 台海軍事危機暫告解除？陸軍事評論：中國3航母將全部搭載殲35 抹去中美艦載機代際差台灣大選︱耿榮水·4：統一進程看中美 美國如何體面退出台灣？