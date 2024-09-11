賀錦麗不滿特朗普公開讚揚習近平　指責他「出賣美國」

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）於首場電視辯論中猛烈抨擊其對手特朗普（Donald Trump，又譯川普），指責他未能在中國面前保護美國的利益，並批評他在新冠疫情期間公開讚揚中國領導人習近平。她重申，對華政策應該確保美國贏得21世紀的競爭，指責特朗普在任期間「出賣了我們」。



辯論之初，對於主持人就有關中美貿易戰、任內對價值500億美元中國商品提高關稅的問題，特朗普強調提高關稅會讓中國物價提升，不會使美國人負擔加重，更質疑拜登政府仍保留他任內的關稅政策，並指控拜登政府帶來的嚴重通脹，說：「美國人快死了」。

賀錦麗則回應，指是對方引發貿易戰，「最後他把晶片賣給中國，幫助他們促進軍事現代化，基本上等於出賣美國」，並批評他的政策無法幫助美國勞工權益，無法確保美國贏得本世紀的競爭。

美國總統選舉辯論：特朗普與賀錦麗先禮後兵，在開場前握手。（Reuters）

此外，賀錦麗又抨擊特朗普的防疫政策，指他面對習近平、中國始終不願回答新冠疫情起源問題，態度畏縮且軟弱，她說：「特朗普甚至感謝習近平主席在疫情期間做的事，看看他的推特帖文，『謝謝，習主席！』」。她表示，外界還在質疑中國政府對新冠疫情的源頭有所隱瞞。

特朗普則反駁，他們的晶片是跟台灣買的，美國已經沒有在生產晶片，「這都是因為拜登政府的哲學和政策，我不會說是賀錦麗的政策，因為她根本沒有政策」。

「打中國牌」批評、指責中國經已成為美國兩黨的共識，雙方都在爭相表態將如何對世界第二大經濟體採取強硬態度。