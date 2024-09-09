西岸口岸殺3以色列保安人員　約旦槍手遭擊斃

以色列當局9月8日表示，一名來自約旦的槍手，在約旦河西岸的過境點殺害3名以色列平民，隨後遭以色列安全部隊擊斃。 哈馬斯讚揚襲擊，形容是對加沙戰事的自然反應。



以色列官員表示，襲擊發生在以色列控制的一個商業貨運區，槍手在貨車駛過過境點大橋後，下車向在邊境口岸工作的3名保安人員開槍，死者均為平民，並非軍人或警察。

路透社指出，襲擊者是一名39歲的貨車司機，來自約旦南部頗具影響力的Huwaitat部落。約旦內政部後來確認他名叫Maher Ziab Hussein al-Jazi，是約旦南部馬安省侯賽因尼亞地區的居民。

以巴戰事爆發以來，約旦反以色列情緒高漲。對於今次襲擊造成3名以色列人死亡，首都安曼有民眾在街頭慶祝，稱槍手是為巴勒斯坦人報仇。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）譴責襲擊者是「卑鄙的恐怖分子」，指對方所持的「兇殘意識形態」是由伊朗助長。以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）敦促各方調查這起事件，以防止再次發生攻擊。