研究：深層睡眠有助預防阿茲海默症　每日都應該睡夠這個時間

一項國際研究顯示，深層睡眠有助於清除大腦代謝廢物和與阿茲海默症相關的蛋白質，對預防阿茲海默症起重要作用。專家建議健康成年人每日最好睡上七至九小時。



新華社報道，人的正常睡眠可分為淺層睡眠和深層睡眠，其中深層睡眠是人體得到最充分休息的睡眠階段，其時間長短被認為是睡眠質量高低的決定因素。

此前研究表明，成年人深層睡眠減少與β-澱粉樣蛋白積累之間存在聯繫，而腦部β-澱粉樣蛋白異常沈澱是阿茲海默症的主要病徵之一，可能引發Tau蛋白過度磷酸化、神經遞質紊亂等一系列反應，導致神經元受損。

黃家星醫生解釋，阿茲海默症是由於異常的類澱粉蛋白(Aβ)在大腦沉積，形效斑塊，導致腦細胞死亡。

新研究發現，在阿茲海默症的臨床階段，即當個體尚未表現出認知症狀、但病理水平已經增加並且患阿茲海默症的風險更高時，深層睡眠質量較低與Tau蛋白異常積累及大腦皮層厚度降低有關，這是神經元受損的標誌。這些變化在大腦的顳區尤其明顯。

研究人員指出，這項研究強調了深層睡眠在早期、臨床階段的重要性，並表明睡眠干預，例如使用神經調節方法增強深層睡眠，有可能作為一種預防策略，以維持和改善認知、延緩認知衰老進程。

甘氨酸鎂可幫助減輕焦慮、抑鬱及改善睡眠品質。（Envato）

參與該研究的立陶宛神經學家斯坦科維丘特說，深層睡眠在記憶鞏固過程中發揮着獨特的影響力，因此優質的夜間休息對於記憶功能尤其重要，建議健康成年人每天最好睡足七至九小時。

研究論文已發表在美國學術期刊《阿爾茨海默病和痴呆症：診斷、評估和疾病監測》（Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring）上。

本文獲《聯合早報》授權轉載

