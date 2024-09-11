美國大選：賭盤賠率顯示賀錦麗贏面增　特朗普媒體股開市前大跌

美國總統大選辯論9月10日晚上（香港時間11日早上）舉行後，民調顯示更多選民認為民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的表現較對手特朗普（Donald Trump）佳，據美媒11日報道，多家主流博彩公司調整賠率，顯示這些公司認為賀錦麗的贏面增。特朗普旗下社交媒體Trump Media（DJT）美股開市前大跌逾10%，路透社指一度跌15%。



《新聞周刊》（Newsweek）報道，在辯論前，賀錦麗在Bet 365、Sky Bet及Paddy Power的賠率顯示，這些博彩公司認為她的勝出機會為50%，但在辯論的11日早上後，博彩公司調整賠率，顯示認為她的勝出機會升至55.6%（Bet 365）、52.4%（Sky Bet）及54.5%（Paddy Power）。

報道指，賠率顯示20間主流博彩公司都認為賀錦麗的贏面增。

美國總統選舉辯論：特朗普與賀錦麗先禮後兵，在開場前握手。（Reuters）

特朗普「概念股」也出現異動，截至香港時間晚上8時半左右，特朗普旗下社交媒體Trump Media（DJT）於11日美股開市前大跌逾10%，路透社指一度跌15%。軟件公司Phunware（PHUN）則在開市前跌6.5%。

在辯論後，根據美媒的即時民調，有63%觀看辯論的選民認為賀錦麗辯論的表現較佳，明顯高過認為特朗普表現較佳的37%。