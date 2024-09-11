美國大選辯論｜特朗普賀錦麗唇槍舌劍　網民瘋傳Meme　表情包熱傳

美國總統大選辯論曲終人散，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）激辯近兩小時，過程中兩人唇槍舌劍，不少網民在社交媒體上轉發辯論的直播截圖及發布相關迷因圖（Meme）。



特朗普過往一直批評賀錦麗是極端左翼（radical left），辯論期間甚至指控賀錦麗「父親是信奉馬克思主義的經濟學教授，並指她深受其父親的教導影響」。

此時賀錦麗一臉狐疑，用一隻手托着下巴，一臉微笑凝視着不斷向她連珠炮發的對手。

當賀錦麗疑似打斷特朗普發言時，特朗普迅速反擊：「稍等一下。如果你不介意的話，我正在發言。這段話聽起來熟悉嗎？」

特朗普指的是4年前副總統辯論時，當時共和黨副總統候選人彭斯（Mike Pence）打斷賀錦麗發言時，賀錦麗對他作出的回應。

每當特朗普作出「驚人言論」時，賀錦麗都會作出不可思議的表情回應，網民甚至為此做了表情包。

賀錦麗語帶嘲諷地「邀請」選民去參加特朗普的造勢大會，「因為你會注意到，人們因為疲累和沉悶而提早離開他的機會」。