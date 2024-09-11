日企漸退出中國市場　美媒：2大原因致投資意願減少

美媒9月9日稱，日本企業多年來一直是中國經濟的最大單一投資者，但地緣政治風險以及對中國增長乏力的擔憂，促使日企在中國的投資顯著減少。



彭博社9日報道，日本鋼鐵製造商日本製鐵（Nippon Steel）7月宣布退出在華合資企業；三菱汽車（Mitsubishi Motors）2023年終止在華業務，因為中國汽車市場正迅速轉向電動車，三菱汽車在當地的銷售額因此大跌。

圖為2024年4月1日，鏡頭下日本製鐵（Nippon Steel，前稱新日鐵）的標誌裝置，置於其在日本東京的公司總部外。（Reuters）

報道引述一項調查顯示，在中國的日本公司近半數稱，他們2024年計劃削減或不增加投資，主要原因在於工資上漲、產品價格下跌和地緣政治問題。

日本外交部的數據顯示，2023年在中國的日本公司約有3.1萬間，比2020年少約10%；同期則有約4,000間日本公司到中國以外的世界其他地方設立辦事處。

倫敦智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）地緣經濟與策略部主任沃德（Robert Ward）說，日本對中國經濟投入的高峰期已過去，而當前的障礙包括中美科技角力戰、台海局勢升溫等。

2019年10月1日，日本橫濱中華街，一名男子手持中日兩國國旗，慶祝中華人民共和國成立70周年。 （Getty）

美國超越中國成為日本最大出口市場

美國為打擊中國半導體產業，向盟友日本施壓，要日本更嚴厲限制對中國的高科技出口；中國則警告，日本若這麼做，將受到經濟報復。

一些日企甚至把中國視為威脅而非機遇，日本最大貿易公司之一還呼籲政府提供援助，協助日企在國外市場與中國企業競爭，例如在東南亞，比亞迪（BYD）等中國車企正迅速拓展版圖，影響日本汽車銷量。

中國經濟・人民幣・人民幣國際化・中國貿易・中國消費：路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

日本2023年的出口少於18%運往中國，這是2015年以來最低點，日本對華出口額下滑近7%；相比之下，日本對歐美的出口額則呈現雙位數增長，美國4年來首次超越中國，成為日本最大出口市場。

以日本Komatsu公司為例，由於中國經濟放緩、建築業蕭條以及競爭加劇，這個工程機械製造商的在華銷售業績上個財政年大跌57%，但同期其全球銷售額卻增加多達46%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

