Elon Musk評總統辯論：賀錦麗勝預期　特朗普表現可以更好

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）與美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）日前完成首場電視辯論，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）就雙方表現評論指，儘管他認為辯論主持人對特朗普並不公正，但賀錦麗的表現比預期好，他同時認為特朗普的表現可以更好。



馬斯克表示，當談到「做實事而非說漂亮話」時，馬斯克認為特朗普會做得更好。「如果賀錦麗真能做大事，她為什麼仍未做呢？」

馬斯克反問，拜登其實很少出現在工作崗位上，所以賀錦麗基本上早已經大權在握。他指出問題的癥結是，「你希望當前的趨勢再維持4年還是希望發生改變？」

在另一則貼文，他指出除非政府進行重大改革，否則美國的法律和法規環境只會逐漸惡化，直到每一項偉大的事業，從開發城市之間的高鐵到讓人類可以在多個行星居住，都變成違法。

特朗普支持成立政府效率委員會，以實現偉大的事業，但賀錦麗並不支持這個想法。他說：「假如賀錦麗勝選，我們將永遠無法登陸火星。」