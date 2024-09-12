英媒：美軍「獵殺拉登」海豹突擊隊　正為中國侵台進行特訓

有英媒引述知情人士報道，美軍2011年獵殺基地組織（al-Qaeda，又譯作阿爾蓋達）領袖拉登（Osama Bin Laden）的海豹突擊隊（Seal Team 6）正接受訓練，一旦中國武力入侵台灣，他們將提供支援。



報道指，海豹突擊隊是一支「頂級」部隊，是美軍其中一支最精銳的部隊，與美國陸軍的三角洲部隊（Delta Force）齊名。它向聯合特種作戰司令部（Joint Special Operations Command）報告，該司令部是特種作戰司令部（Special Operations Command）的一部份。

這支部隊專門執行美軍最敏感和最困難任務的精銳海軍特種部隊，他們已在其位於維珍尼亞州（Virginia）的總部，就着中國武力犯台的突發情況進行超過一年的計劃和訓練。

美國海豹突擊隊之所以享負盛名，主因這支在1962年組成的特種部隊，在2011年5月海神之矛（Operation Neptune Spear）行動中，擊斃基地組織領袖拉登。

圖為2007年1月21日，美國海豹突擊隊在伊拉克安巴爾省（Anbar）拉馬迪（Ramadi ）的一座屋頂上進行監視行動。（Getty）

自從時任美國印太司令（U.S. Indo-Pacific Command）戴維森（Philip Davidson） 2021年向外界警告中國可能在6年內入侵台灣以來，美國一直為中國武力攻台作準備。

儘管美國官員一直強調與中國的衝突「既不是近在眉睫，亦非不可避免」，但隨着中國軍隊迅速實現現代化，美軍也加快為台灣準備應急計劃。

近年來，美國國防部一直有向台灣派遣特種部隊，為台灣軍隊提供訓練等任務。