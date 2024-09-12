拜登自製「烏龍帽事」變相幫特朗普助選？　白宮急澄清僅為表團結

美國總統拜登（Joe Biden）自7月21日宣布放棄角逐連任總統後，逐漸從公眾的視線消失。繼早前被媒體影到在海灘曬太陽度假後，他於11日在賓夕法尼亞州出席一場落區活動時，竟面帶微笑帶上支持特朗普（Donald Trump）競逐2024大選的帽子，變相「助選」。白宮發言人其後澄清拜登此舉，純粹希望在911事件23周年的紀念日，宣揚跨黨派團結。



影片可見拜登先拿自己的年齡開玩笑，說自己是個「老人」，而帶上支持特朗普競逐2024大選紅色帽子的一名白人男子則開玩笑說自己是個「年輕人」。

社交媒體上出現拜登帶上特朗普2024帽子的影片：

拜登先幫這名白人男子在另一頂帽子上簽名，其後表示：「我需要你頭上帶的那頂帽子」。白人男子打趣說：「你想要我的簽名嗎？」，拜登回應不需要。

在場民眾其後開始起哄，要求拜登帶上那頂印有「特朗普2024」字樣的紅色帽子。拜登雖然先打趣說：「我才不會去到那麼盡」，但後來仍面帶微笑帶上那頂帽子。現場民眾開始為他鼓掌，而那名白人男子更向拜登表示為他感到自豪。

該段影片其後在社交媒體上瘋傳，許多特朗普的支持者都為這段影片感到興奮。

事件引來白宮高級副新聞秘書兼總統副助理貝茨（Andrew Bates）在其社交媒體發文澄清，他表示在消防局的活動上，拜登總統談到911之後，美國需要跨黨派的團結。

拜登當時為表示團結，向一位特朗普支持者贈送一頂帽，其後本着同樣的精神，帶上該名民眾支持特朗普的帽子。