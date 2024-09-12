馬凱碩：台灣若推動台獨　恐面臨慘痛代價

台灣總統賴清德自上任以來多次強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，引發北京強烈不滿，新加坡國立大學李光耀公共政策學院創院院長馬凱碩在台北演講時則說，地緣政治是殘酷的，台灣若推動台獨，不但不會獲得多數國家支持，恐怕還會面臨慘痛代價。

台灣李國鼎科技發展基金會、長風基金會和東南亞影響力聯盟，星期三（9月11日）在台北舉辦「2024地緣政治高峰論壇」，馬凱碩獲邀在會中發表專題演講，並與台灣專家學者座談。

對於中美關係是否會在美國大選之後惡化，馬凱碩分析，不論是賀錦麗（Kamala Harris）或特朗普（Donald Trump）當選，中美競爭都將繼續，因為這是由結構性力量所推動的。

但他坦言，兩人對於中美競爭的反應風格，在許多重要方面會有明顯不同。因此，對中國而言，不論誰當選都是有利有弊。

馬凱碩指出，特朗普不穩定、不容易預測，也不相信盟友，可能讓美國現在的盟友轉向與中國大陸合作，台灣得付出更多代價來取得美國的支持。此外，特朗普是樂於交易的生意人，甚至願意用任何條件交易，台灣作為中美競逐下的棋子，很有可能在交易中被犧牲。

他斷言，如果是特朗普願意接受的條件，特朗普將毫不遲疑地犧牲台灣。

但馬凱碩也提到，曾任特朗普政府國務卿的蓬佩奧，卸任後到台灣演講時，曾呼籲美國應承認台灣是一個獨立的國家。因此，對北京而言，倘若特朗普上台承認台灣是獨立的國家，這將意味着戰爭。

至於賀錦麗，馬凱碩則認為，她如果當選總統，勢必將延續拜登政府的政策方向，包括持續建立同盟網絡，以及在俄烏戰爭中，持續對俄國施壓，非常容易預測。

他在演講最後提醒台灣，不應該推動台獨，「在任何情況下，這都是危險的，尤其是在當前這個時刻」。

馬凱碩說，作為一名曾在聯合國擔任大使超過10年的外交官，他很清楚地緣政治的殘酷與現實。一旦台灣選擇台獨，國際社會極有可能向中國大陸靠攏，台灣的國際活動空間將被大大限制，代價將會非常痛苦。

馬凱碩特別強調，自己是以朋友的身份，對台灣提出建議。

台灣李國鼎科技發展基金會、長風文教基金會、 東南亞影響力聯盟9月11日舉辦「2024地緣政治高峰論壇」。 台上左起為論壇圓桌座談主持人東南亞影響力聯盟理事長黃齊元、 新加坡國立大學李光耀公共政策學院創院院長馬凱碩、台灣國安會前秘書長蘇起、台灣前立委雷倩。 （聯合早報/繆宗翰攝）

曾在馬英九政府任內擔任國家安全會議秘書長的台灣學者蘇起，則在論壇中提到，兩岸沒有對話的情況下，台灣可能成為中美開戰的扳機（trigger）。

他認為，中美之間有很多爭議，包含南中國海、貿易、科技等，但只要沒有台灣問題，都不會有直接引發戰爭的威脅。因此，中美競爭如要去風險化，就要降低台灣的角色。

至於如何達成，蘇起說，雖然他個人傾向兩岸對話，但這目前是死路；讓中美進行戰略對話是唯一能避免台灣被武統的唯一方法。即便雙方目前都沒做好準備，至少溝通的門是開着的。倘若這兩條途徑都行不通，最後可能就會走到「武統」這一步。