美國大選｜Taylor Swift再發功台上籲投票　特朗普副手暗批她離地

美國當紅樂壇天后Taylor Swift（泰勒絲）於9月10日正式表態支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）擔任總統後，她11日出席MTV音樂錄影帶頒獎禮（VMA）時，再度呼籲選民投票。特朗普副手、共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）則暗批她「離地」，又指其對選民投票取向的影響有限。



Taylor Swift在VMA頒獎上贏得7個獎項，包括年度藝人，出盡風頭，她在台上發表致謝辭時，不忘呼籲選民在美國大選投票，「這是由粉絲投票的獎項，你們投票了，我非常珍惜…… 若你已超過18歲，請在另一非常重要的事情上登記投票，就是2024年的總統選舉。」

Taylor Swift於2024年9月11日出席MTV音樂錄影帶頒獎禮（VMA）（Reuters）

Taylor Swift於2024年9月11日出席MTV音樂錄影帶頒獎禮（VMA）（Reuters）

在前一天的9月10日，她在社交網站IG發文，除了正式表態支持賀錦麗，還上傳自己與貓的合照，又在帖文最後附上署名「沒有孩子的養貓女」（Childless Cat Lady），顯然是諷刺共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance），萬斯此前批評包括賀錦麗在內的民主黨女性是一群「沒有孩子的養貓女」。

萬斯11日接受傳媒採訪時，主張Taylor Swift對選民投票取向的影響有限，「無論美國人是否喜歡她的音樂，或是否她的粉絲，我不認為大多數美國人會受到一個億萬富翁名人的影響，我認為她從根本上與大多數美國人的利益和問題脫節。」

他然後稱「看，當雜貨店的貨物售價上升20%，它傷害大部份美國人…… 但不會傷害Taylor Swift。」

他又指「當樓價變得難以承受，它不影響Taylor Swift或任何其他億萬富翁，但它確實影響全國的中產美國人。」

圖為美國共和黨副總統候選人萬斯2024年9月5日出席競選活動（Reuters）

共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）11日則回應稱，Taylor Swift似乎總是支持民主黨人，她可能會在市場上為此付出代價。