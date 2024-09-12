SpaceX成功發射Polaris Dawn　商業太空團直播出艙太空漫步｜有片

美國太空探索技術公司（SpaceX）成功發射北極星黎明號（Polaris Dawn），四人首次展開私人太空行走。



路透社9月12日報道，北極星黎明號10日凌晨從佛羅里達州的甘迺迪航天中心發射升空，這艘飛船搭載四名美籍人員，包括億萬富翁艾薩克曼（Jared Isaacman）、飛行員波蒂特，以及兩名SpaceX女工程師梅農和吉利斯。這是首次由非專業太空人進行太空行走，開啟商用太空探索新時代。

2024年9月10日，圖為億萬富翁艾薩克曼（Jared Isaacman）在北極星黎明號（Polaris Dawn）升上太空後出艙。（截圖自X@OrbitNowES）

41歲的艾薩克曼12日在美國東部時間清晨6時52分（香港時間為同日傍晚6時52分）首先走出太空艙。幾分鐘後，他返回太空艙，輪到30歲的吉利斯走入太空，整個過程都在網站上直播。

艾薩克曼說：「回到家後，我們都有很多工作要做，但從這裏看，地球看起來確實是一個完美的世界。」

在太空行走開始之前，太空艙完全減壓，全體機組人員依靠他們由SpaceX開發的輕薄宇航服來獲取氧氣。

太空行走原定只持續約30分鐘，但整個程序的準備和結束大約花了兩個小時。這次太空行走旨在測試太空艙的新宇航服設計和程序等。

11日，飛船在橢圓形軌道上繞地球至少六圈，軌道最淺處為190公里，最遠處為1,400公里。這是自1972年阿波羅登月以來，最遠的一次飛行。

2024年9月10日，美國佛羅里達州，圖為SpaceX發射Polaris Dawn。（Reuters）

「北極星黎明」任務由艾薩克曼和SpaceX共同出資。艾薩克曼是美國支付服務商「Shift4支付」的創始人，他沒有透露為此次任務投了多少錢，但據報道他為2021年第一次太空之旅SpaceX的「靈感4」任務支付了大約2億美元（約15.6億港元），那是全球首次商業化的繞地球飛行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

