英國警務大臣開會期間被偷財物　內政部：沒發現保安風險

英國內政部9月12日證實，警務大臣戴安娜・約翰遜女爵（Dame Diana Johnson）於10日在英格蘭中部沃里克郡（Warwickshire）出席年度高級警務人員（Police Superintendents’ Association）會議期間財物被盜，惟強調沒發現保安風險。



據英媒12日報道，約翰遜當日在沃里克郡舉行的高級警務人員會議中發表演講，她特別提到英國各城鎮「正被反社會行為、偷竊、店舖盜竊橫行所困擾」。

她在會議結束後，在社交媒體X上發文稱：「我們的使命是解決嚴重犯罪、反社會行為並恢復社區治安。」

沃里克郡警方在聲明中表示，一名56歲男子因涉嫌在當地一間4星級酒店入室盜竊而被捕，現已獲保釋。而該酒店正是會議的舉辦地。

英國整體犯罪率總體雖正在下降，但據路透社最新的報道指，截至3月的過去一年中，英國個人物品盜竊案的數量急增40%。報道稱，英國治安問題已導致民眾對警察的支持率跌至歷史最低點。

2024年9月11日，英國警務大臣Diana Johnson在社交媒體發布與警長斯蒂芬斯（Gavin Stephens）的合照。（X@DianaJohnsonMP）

民調機構YouGov於2024年4月進行的一項民調發現，超過一半的民眾不信任警察能解決犯罪問題，逾30%的人表示他們不信任警察維持社會秩序。