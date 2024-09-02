懶理對方準備跳橋輕生 韓國賊仔只顧偷手袋 遭仗義途人追截就擒
撰文：ETtoday
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韓國首爾橫跨漢江的大牆上經常設有提供心理諮商專線的電話，為的就是能夠挽救市民們的生命。不過，正當一名對人生深感絕望的市民準備爬上大橋欄杆之際，突然一名騎乘腳踏車的中年男性，狠心搶走該名市民的手袋，警方獲報後緊急追捕。
即睇事發經過：（按圖了解）
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根據韓媒《News1》，首爾警方成立的YouTube頻道「首爾警察」最近上傳一支影片，影片內容除了呈現人心的險惡，也呈現另一方面人性的善良光輝，事件發生在8月18日晚間的首爾市永登浦區麻浦大橋，當一名市民爬上大橋的欄杆、準備輕生之際，突然一名40多歲的男性騎着腳踏車接近。
該名40多歲的男性搶匪不懷好意，下一秒竟然直接搶走該名市民的手袋，並遠離案發現場，根本未上前勸阻準備輕生的市民。
首爾特殊救助團水上事故救助隊及時救下準備輕生的市民，至於警方在獲報後則是將警車掉頭回轉，緊急追捕搶走手袋的中年男。不過，該名中年男見到後方警車追捕後，竟然仍騎進狹窄的巷弄中，儘管警方兵分兩路，還派人力租借公用腳踏車，仍舊無法追上搶匪。
幸好，一名李姓男子騎着電單車，剛好撞見警方追捕搶匪的景象，於是他騎電單車順利攔下搶匪，在警方的追捕上立了大功。最後，李姓男子獲警方頒獎表揚。至於該名搶匪則表示，他以為手袋裏面有錢。
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