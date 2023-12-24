英國黑市食品盛行助長犯罪　商舖失竊年損99億創新高

不堪物價高漲，英國有越來越多人轉向黑市購買食品，間接助長犯罪行為，入店行竊案日益猖獗。



據英國零售商協會（British Retail Consortium）統計，零售商2023年遭遇行竊案創歷來新高，被盜物品包括大批肉類、奶酪和糖果等，全年損失達10億英鎊（約99億港元）。

英國《衛報》星期五（12月22日）引述英國獨立零售商協會首席執行員古達克（Andrew Goodacre）說，生活費高漲已促使人們「開始考慮以其他方式採購必需品」。以往沒有遇到入店行竊的商店，如今也通報指小偷在一瞬間就清空整個貨架，如此猖獗相信與需求大增有關。

圖為英國倫敦牛津街（Oxford Street），攝於2023年12月23日。（Reuters）

倫敦大學城市學院犯罪學教授泰勒（Emmeline Taylor）說，面對生活壓力，許多消費者如今更願意對被盜食品「隻眼開隻眼閉」，畢竟自己沒有直接去偷。

她也指出，人們往往會編造一些理由讓自己好受點。例如告訴自己這是一種沒有受害者的犯罪、大型零售商的商業模式原本就會發生盜竊、超市起價才是真正的罪犯，以及聲稱不知道貨品是贓物等等。

英國商家和學者呼籲當局立刻採取行動取締。2023年10月，英國警方和政府發起了一項名為「飛馬」的倡議，由英國最大的幾間零售商提供60萬英鎊落實計劃，包括設立一個新的警方情報小組，旨在打擊涉及零售盜竊的有組織犯罪團伙。

項目負責人說，每當生活費高漲，社區犯罪案例就會增加。「我們目前要做的是趕在前面（加以阻嚇）。我們知道這類罪案正在增加，也知道它們是有組織地在進行。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

