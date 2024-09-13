習近平將出席10月在俄羅斯舉行的金磚國家峰會
撰文：羅保熙
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中國外長王毅12日宣佈，國家主席習近平將出席10月22日至24日在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會，並表示中俄元首令兩國成為推進世界多極化進程的最重要力量。
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在聖彼得堡會見出席金磚國家安全事務會議的王毅，普京表示下月便是俄中建交75周年，兩國的新時代全面戰略協作伙伴關係一直基於平等互利原則，兩國捍衛公平公正的世界秩序原則，得到大多數國家及全球南方國家的支持。普京又說，期待與習近平在下月的到來。
金磚國家安全事務高級代表會議周四在聖彼得堡召開最後一日會議，普京在會上表示，作為金磚國家今年的輪任主席國，期待各成員國元首出席峰會，討論加強成員國的全面伙伴關係的前景，及促進新成員國快速融入機制。
中國外交部表示，王毅指中俄互信牢固、友誼深厚，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係健康穩定發展。中方願同俄方保持戰略溝通，團結更多志同道合國家，促進世界多極化進程。
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