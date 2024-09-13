下任日本首相熱門　小泉進次郎透露成長經歷：今年才首次看望生母

日本前首相小泉純一郎之子、自民黨總裁參選人小泉進次郎9月12日在參選人政見發表會上談及家庭與成長經歷，透露從小父母離異，年幼時一直以為姑媽（即父親小泉純一郎的胞姊）是母親，直到2024年才首次探望親生母親。



小泉進次郎的親生母親宮本佳代子在懷有第三胎的身孕時，與小泉純一郎離婚。小泉進次郎談到自己小時候一直以為是親生母親的人，實際上是自己的姑媽。

43歲的他講述自己一直未有鼓起勇氣探望生母的原因，「我覺得見她，就是背叛代替母親撫養我長大的姑媽」。

直到組建自己的小家庭後，他才改觀，並對見到生母感到高興，「雖然43年間從未見面，姓氏也不同，但家人就是家人」。

2024年9月13日，日本東京，圖為自民黨候選人小泉進次郎在聯合記者會上發表講話。（Reuters）

小泉進次郎正競逐自民黨總裁一職，並在民調上領先，如若當選，他將成為日本下任首相。

自民黨總裁選舉的9名參選人也一同出席政見發表會，除了小泉進次郎外，其他參選人為內閣官房長官林芳正、外相上川陽子、數碼大臣河野太郎、經濟安全保障擔當大臣高市早苗、前防衛大臣石破茂、前內閣官房長官加藤勝信、前經濟安全保障大臣小林鷹之及自民黨幹事長茂木敏充。