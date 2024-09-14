Justin Timberlake醉駕案認罪　遭判罰500美元　25小時社會服務令

美國知名歌手Justin Timberlake（賈斯汀）9月13日就醉酒駕駛案認罪，被判處500美元（約3,899港元）罰款、25小時社會服務令以及對外發布公共安全公告。



2024年9月13日，美國知名歌手Justin Timberlake（賈斯汀）在美國紐約薩格港（Sag Harbor）出庭後，接受媒體採訪。（Reuters）

英國《衛報》和美媒於13日報道，賈斯汀在法庭外向記者表示：「我一直試圖保持很高的標準，但這次我做得不好。即使只喝一杯酒也不要開車，尋求朋友代駕、呼叫Uber或計程車，都是更好的選擇。」

賈斯汀強調，自己已吸取教訓，希望其他人也能以此為鑑，不要重蹈覆辙，犯下與他同樣的錯誤。他補充道，感恩自已能有機會知錯能改，未來將用其平台幫助他人做出更好的決定。

2024年9月13日，美國知名歌手Justin Timberlake（賈斯汀）在美國紐約薩格港（Sag Harbor）出庭後，等待接受媒體採訪。（Reuters）

紐約警方6月18日向美媒Page Six透露，Justin Timberlake是6月17日晚上被捕，事發地點為紐約薩格港（Sag Harbor）。法院7月26日起開庭討論訴訟程序，他8月2日以線上視像方式出庭，當時他拒絕認罪。