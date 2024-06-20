「世界級男歌手」醉駕被捕　美媒爆對警員說這話　惟對方未聽過他

Justin Timberlake（賈斯汀·提姆布萊克）因在美國紐約涉酒後駕駛，於香港時間6月18日凌晨遭逮捕。



他向警方聲稱只喝了一杯馬天尼（Martini），並3度拒絕酒測，但最後仍被上銬帶走，其間低聲向警方說：「這會毀了我的巡演。」

Justin Timberlake因在美國紐約Hamptons區酒駕被捕（路透社）

Justin Timberlake因在美國紐約Hamptons區酒駕被捕（路透社）

Justin Timberlake因在美國紐約Hamptons區酒駕被捕（Hamptons.com）

年輕警員「未聽過他的名字」 點圖放大看更多Justin Timberlake照片：

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Justin Timberlake於香港時間17日晚上聚餐後，開着BMW準備離開，被駐守在附近的警方攔下，他接受現場的清醒測試，但3度拒絕進行酒測。

據外媒Page Six接獲消息人士說法，該名攔下Justin Timberlake的警員年輕到甚至不認識對方：

他沒有認出他，也不知道他的名字。

據報道，另還有消息指出，Justin Timberlake當下低聲向警方說：「這會毀了我的巡演。」警方回問：「什麼巡演？」他說：「世界巡演。」

事實上，他於本周末在芝加哥有兩場演唱會要辦，下周還將連續2日在麥迪遜廣場花園演出。

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有人指出，Justin Timberlake被捕過程展現紳士面貌，完全沒有使用任何特權：「他確實拒絕了測試，但那是他的權利。」

香港時間18日一早，他獲准離開警局，預計將於7月26日出庭。

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台灣高速公路2號發生一宗車禍，私家車疑似輾壓到砂石翻覆，導致車上兩人受傷。此時，一名女子穿著平口低胸、開高衩的緊身洋裝下車指揮交通，在網絡上立即爆紅。（記者爆料網）

台灣高速公路2號發生一宗車禍，私家車疑似輾壓到砂石翻覆，導致車上兩人受傷。此時，一名女子穿著平口低胸、開高衩的緊身洋裝下車指揮交通，在網絡上立即爆紅。（記者爆料網）

台灣高速公路2號發生一宗車禍，私家車疑似輾壓到砂石翻覆，導致車上兩人受傷。此時，一名女子穿著平口低胸、開高衩的緊身洋裝下車指揮交通，在網絡上立即爆紅。（記者爆料網）

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事後被查出辣妹是從事模特兒行業的女模張舒晴（點圖放大瀏覽）：

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