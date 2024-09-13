特朗普推競選T恤　與Taylor Swift時代巡迴演唱會T恤極相似

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）的競選團隊推出了一件競選T恤，與樂壇天后Taylor Swift（泰勒絲）「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）的T恤設計極為相似。



《海峽時報》星期五（9月13日）報道，這件印有特朗普照片拼圖的T恤，每件售價45美元（351港元），拼圖下方印有特朗普的競選口號：「讓美國再次偉大」。

特朗普的T恤不僅設計和Taylor Swift的T恤相似，連配色也非常相似。

Taylor Swift的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）T恤設計（網站截圖）

特朗普競選T恤設計（網站截圖）

Taylor Swift幾天前剛表態支持民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）。特朗普和賀錦麗10日晚的電視辯論結束後，Taylor Swift就在Instagram宣布，她將投票給賀錦麗和她的競選搭檔沃爾茲（Tim Walz）。這有望提高賀錦麗在年輕人和女性選民中的支持率。

特朗普的T恤一推出，立即令Taylor Swift的粉絲大怒，不僅呼籲Taylor Swift採取法律行動，一些粉絲甚至在社交平台加註Taylor Swift的公關代表潘恩（Tree Paine）和唱片公司Republic Records的標籤。

一個用戶名為dmoore的Taylor Swift粉絲在X寫道：「嘿，@taylorswift13（Taylor Swift），你看到了嗎？@realDonaldTrump（特朗普） 抄襲你的『時代巡迴演唱會』T恤！難以置信！一定要對他採取法律行動！」

另一個名為Mr Mike Smith的X（前稱Twitter）用戶寫道：「這是狗急跳牆。」

Taylor Swift是享譽全球的流行文化偶像，在Instagram擁有2.83億追隨者，在TikTok有3280萬追隨者，在X有9520萬追隨者。

在Taylor Swift宣布要投票給賀錦麗後，特朗普說，Taylor Swift可能會為此付出代價。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

