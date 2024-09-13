被特朗普指「移民吃寵物」的俄亥俄州小城接炸彈恐嚇

美國警方說，俄亥俄州斯普林菲爾德市的幾座政府大樓和一所小學，星期四（9月12日）因收到炸彈恐嚇電郵而緊急疏散。前總統特朗普兩天前在總統選舉辯論中發表涉及當地的反移民陰謀論講話，令當地移民大為緊張。



法新社報導，斯普林菲爾德（Springfield）警方說，市政廳及另外幾座政府大樓在星期四早上8時24分收到炸彈恐嚇電郵。

當局在爆炸物探測犬的協助下檢查被點名的所有設施。隨後解除威脅警報。同樣受到威脅的富爾頓小學和斯普林菲爾德卓越學院也疏散人員。

警方說：「我們正在與聯邦調查局（FBI）代頓辦事處合作，以確定炸彈恐嚇電郵的來源。」

作為共和黨總統候選人的特朗普（Donald Trump）在星期二（10日）的總統選舉電視辯論中，就美國邊境政策向民主黨對手、副總統賀錦麗（Kamala Harris）發起攻擊，他聲稱斯普林菲爾德的海地移民吃掉當地居民養的貓狗。

辯論主持人當場澄清說，斯普林菲爾德官員已駁斥有關傳聞，當地沒有寵物被人吃掉的可靠報導。

特朗普的言論令這座小城市陷入恐慌。民主黨指責特朗普和他的競選搭檔萬斯（JD Vance）煽動種族緊張局勢，利用斯普林菲爾德陰謀論將移民問題提升為主要競選議題。

白宮星期四發表聲明，譴責散播反移民陰謀論危及人們的生命。白宮新聞秘書尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）說：「散播這種垃圾謠言，使被污蔑的社區民眾生活在危險之中。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

