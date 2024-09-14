美國南加州爆發3場山火　NASA衛星圖顯示上空現巨大「火積雲」

「與東面蓬鬆潔白的雲朵不同，加州上空層層翻騰的棕褐色雲霧，更像是髒兮兮的菜花，或是使用過的衛生棉球，裹挾着大量煙霧和灰燼，直衝數千英尺高的空中……」這正是美國太空總署（NASA）和美國地質調查局（USGS）的高分辨率氣象衛星，近日從太空看到的，正受野火肆虐的加州恐怖景象。



「從太空看，加州像是被炸了」，美媒12日以此為題報道稱，加州南部的野火火情已經嚴峻到正在其中心區域形成特定氣象「火積雲」（pyrocumulus）。隱約可見的粉色和橙色光點，則是仍在繼續蔓延不見衰退的火勢。

美國南加州爆發山火，NASA於2024年9月9日拍攝的圖片顯示上空出現「火積雲」（NASA網站）

火積雲是一種由於強烈的上升氣流使空氣迅速上升，在發生絕熱冷卻後凝結而成的積雲，狀態高聳壯觀，顏色因吸收了空氣中的煙塵等雜質而顯得較為灰暗。它的出現往往標誌着火災的規模和強度較大，通常在森林大火、火山爆發等大規模火災中產生。

據加拿大湯普森河大學自然資源科學系教授弗蘭尼根（Mike Flannigan）介紹，當熱量和上升氣流足夠大時，火積雲還會升級為「火積雨雲」。屆時將不僅會產生雷暴，還容易在距離主火場數公里外的地方引發新的火災，並觸發氣流運動形成強風，導致更快且難以預測的火災蔓延，給滅火工作帶來更大挑戰。

也因此，美國加州大學洛杉磯分校氣候科學家斯温（Daniel Swain）將火積雲稱為「燃燒的發電機」。

加州北部7月底發生的，燒燬1709平方公里的「帕克」山火，就產生了火積雲氣象，大火蔓延速度一度讓消防員都感到震驚：一開始不過幾公頃的火情，在短短3天就迅速失去控制，演變成了加州歷史上第四大火災。

而類似的情況正在加州南部發生。

美媒引述NASA說法報道稱，9日當晚，加州聖貝納迪諾縣的大火已經產生了火積雨雲，開始打雷、降雨，閃電擊中其他乾燥地區引發新火災的可能性正在急速增加。

美國南加州爆發山火，圖為NASA於2024年9月9日拍攝的上空圖像（NASA網站）

北部火勢稍歇，但美國加州南部連日來又有三場大規模野火同時燃燒，出動超過3000名消防員。據加州消防局消息，截至當地時間12日晚，3起野火已造成至少15名消防員和平民受傷，逾7.6萬棟民宅和商業建築受到火災威脅，目前暫無人員死亡的報告。

在當地數千人疏散撤離後，加州當局繼續擴大強制疏散令，州長紐森已派遣國民警衛隊協助受影響地區的居民進行撤離。

綜合美媒和美國國家跨部門消防中心官網12日訊息，在加州奧蘭治縣特拉布科峽谷9日燃起的「Airport」大火，已燒燬近95平方公里（23453英畝）土地，沿線居民正在按照疏散令撤離。

美媒引述縣消防局副局長麥戈文（TJ McGovern）的說法稱，火災是由兩名縣公共工程部員工在道路放置障礙物時使用的設備產生火花引起的，調查人員已將這場火災歸類為「非蓄意火災」。

另一場大火，洛杉磯縣的安傑利斯國家森林公園「Bridge」大火從8日開始，正在以超出人們想象的速度迅速發展。截至周四，燒燬面積在48小時內迅速擴大至200多平方公里（51792英畝），摧毀了近40座建築。

美國南加州爆發多場山火，圖為2024年9月11日在加州Wrightwood（Reuters）

按照加州氣候科學家斯温的說法，這場大火幾乎做到了一件「不可能」的事情——「它在一天之內直接燒到了山脈的另一邊」。

洛杉磯縣消防局局長馬羅內（Anthony Marrone）也表示，這是目前加州最大的火災。美國林務局發言人米勒（John Miller）更將這場大火稱為「地獄之火」。

第三場大火，從5日開始，已經造成150多平方公里（37207英畝）土地燒燬的聖貝納迪諾縣的「Line」大火，則可能與縱火行為有關。當地時間周二，現年34歲的哈爾斯滕貝格（Justin Wayne Halstenberg）因涉嫌引發「Line」大火被捕。

地方檢察官在周四的新聞發布會上披露最新情況時表示，哈爾斯滕貝格目前面臨9項指控，其中包括縱火造成超過七百多萬美元損失、導致一名消防員腳踝骨折等嚴重身體傷害，以及毀壞社區的一所房屋等。

美國南加州爆發多場山火，圖為2024年9月11日在加州Wrightwood（Reuters）

檢察官還強調，由於火勢仍在繼續發展，不排除哈爾斯滕貝格面臨更多指控的可能。目前他的保釋金為8萬美元。

據美國國家跨部門消防中心12日統計，全美目前共有67處野火正在燃燒。其中有9處發生在加州，燒燬面積相當於洛杉磯的三分之一。加州州長紐森在最新X帖文中透露，來自華盛頓州、猶他州和北達科他州共36輛消防車和137名消防員正在投入支援。

該機構數據顯示，今年全美已有近3萬平方公里（700萬英畝）土地在3.6萬多起野火事件中被燒燬，同時今年9月也是自2018年以來9月份野火燒燬面積最多的一年。炎熱乾燥的天氣、陡峭崎嶇的地形和煙霧對控制火情構成嚴重挑戰。

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