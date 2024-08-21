日本八旬翁踩單車橫越美國 加州至紐約6000公里之旅 90天終圓夢
撰文：劉耀洋
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日本80歲老翁市川榮一3月到6月花約90天時間，成功從美國西岸踩單車到東岸，路途長達約6,000公里。他途中遇到很多善良夥伴，也曾數次陷入險境，幸他在各種情況下仍堅持到底，完成這項艱鉅壯舉。
日本產經新聞8月20日報道，新冠疫情爆發之前，市川榮一就曾經騎單車分幾次橫越美國北方，他的夢想是踩單車環繞美國一周。
2024年3月14日他帶着裝有帳篷、睡袋、衣物等重20公斤的行囊，靠一張全美地圖，從加州聖地牙哥（San Diego）出發，朝6000公里外的紐約前進。他每天前行約一百到數百公里，每日上午7時出發，每踩50分鐘就休息10分鐘，如此周而復始。
他只要看到商店就會買齊三餐所需的食材，常常靠泡麵以及麵包夾着罐頭食品等簡單食物果腹。他到晚上通常睡在帳篷內，偶爾也會投宿在住宅倉庫，或睡在車站等地方。
市川榮一在旅途上結識許多人，有次一個家庭接待他一週以上，並跟他說「想待到何時都可以」，他還曾獲邀參加當地的集會和婚禮等活動。
市川榮一在這趟旅程中亦遭遇多次危機，他曾被一名持槍的男子威脅，胸口還被槍枝的紅外線瞄準，幸好最後該男子什麼也沒說便自行離開。
他甚至一度誤入美國空軍基地被拘留，後來他花3個半小時解釋目的和旅行行程才獲釋。警方之後還用警車送他到鎮上，並要求與他合影留念。
住在神奈川縣的市川榮一回到日本後，仍然透過社交媒體與旅途上有緣結交的夥伴保持交流，並表示下次希望能邀請在美國認識的人到神奈川旅遊。
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