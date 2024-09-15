想「脫單」？　日本研究：約會APP成為尋找配偶主流

日本政府最近一項研究顯示，當地的40歲以下已婚人士中，每4人就有1人是透過約會應用程式找到配偶，成為最普遍的撮合方式。



共同網9月15日報道，日本政府在7月向全國2萬名年齡介乎15至39歲的男女進行網上問卷調查，有25.1%在過去5年結婚的受訪者表示，約會app令他們有機會找到可以長相廝守的對象。

調查發現，有56.8%受訪已婚人士稱，他們曾使用約會app，而未婚人士的使用比例則為26.8%。

日本家庭／日本出生率／日本少子化：圖為2021年7月31日，一對夫妻站在岡山縣笠岡市的向日葵花田內，將他們的新生子女舉起，供站在後方的攝影師拍照。（Getty）

除了在網上認識，透過職場或工作相關認識配偶的比例佔20.5%；有9.9%是在學校認識；由親朋好友介紹的就佔9.1%；亦有5.2%人士是在派對或其他社交活動遇到終身伴侶。

日本面對未婚人士增加，影響出生率向下的煩惱，政府因此研究可以刺激年輕一代結婚育兒的方法。兒童家庭廳表示，計劃擴大與私營企業合作推廣遵守安全準則的約會app，同時推動正常使用方式。

圖為岡山縣為應對少子化，推出的新鼓勵結婚生育計劃，包括舊生聚會補助金。（日TV截圖）

該部門轄下一個討論年輕一代人生規劃的委員會公布初步報告，指約會app在20多歲的人士之間非常流行，當中提到在1990年代後期至2000年代初期出世的「Z世代」視約會app為優先考慮成本和時間效率的工具。

報告同時提到，約會app雖然可以為大家在任何時間使用，以及為居於偏遠地區的人士提供便利，惟不少人一直憂慮它們的安全。