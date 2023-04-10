美國單身女子展開一年尋愛之旅　遊19國約會34男揭各國男人共通點

美國一名40歲的單身女子蘿妮‧詹姆斯（Loni James）在經歷了母親離世後，在去年3月毅然決然踏上「尋愛之旅」，每去一個國家旅遊就與一名當地人約會。最終她遊歷19國，成功與34名男子成功約會，雖然過程有好有壞，但她也透露自己在聊天的過程中，發現這些男人其實都有一個神奇共通點。



根據《CNN》報導，蘿妮在去年3月底從美國華盛頓州出發，這場旅行的目的非常簡單，那就是要在每一個國家找到一名當地男子約會。首站倫敦，蘿妮透過交友軟體認識一名喜歡旅遊的英法雙國籍的男子，原本計劃在酒吧小酌，最後卻變成一場長達5小時的晚餐約會，彼此分享旅遊的經驗相談甚歡。

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2人此後不曾再見面，蘿妮也繼續前往下一個國家，利用多個交友軟體在各個國家約不同男子出來見面，最後在一年內遊歷19國，認識了34名來自不同文化背景的男人。她還分享在埃及港都亞歷山大（Alexandria）旅遊時，認識的約會對象向她坦承自己已經訂婚，但還是很懷念過去「戀愛的感覺」，「他顯然視需要有人傾聽，而我就是那個安全空間。」

蘿妮表示，她和這些陌生約會對象進行了非常「親密且脆弱」的對話，「當他們知道再也見不到妳時，就會發生一些特別的事情」，認為對方似乎會更願意對她吐露心聲。

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她也坦言，旅途中確實發生過幾次不愉快的約會，其中不乏遭男方「毛手毛腳」，或是有人堅持帶她到昂貴餐廳用餐，最後要求平分帳單等。但她說，即便是糟糕的約會經驗也令人難忘，總會從中學到一些東西。不過一名女性獨自旅行，總是存在一些風險。蘿妮分享她在旅程中自我保護的方式，除了會將所在位置給朋友外，也會避免喝太多酒、確保手機電量充足，而且不用靠對方接送，出來見面前不會給對方電話號碼，也從來不讓男方知道自己居住的地點。

事實上，讓她下定決心遊歷各國的原因是母親病重離世。蘿妮透露她的母親在48歲那年就出現早期阿茲海默症的症狀，最終在63歲過世。她看著父母一輩子循規蹈矩的生活，原本都已經計劃好退休生活，但母親的生命走不到退休，讓她感受到不可以再這樣蹉跎光陰，賣掉家當並存了一小筆錢後，踏上這場冒險之旅，也期待未來可以找到和自己一樣熱愛旅行的另一半。

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