緬甸遭受颱風摩羯侵襲　洪災遇難人數急增至74人

緬甸官方媒體報道稱，颱風摩羯在緬甸已導致74人死亡。



法媒引述《緬甸全球新光報》報道，截至9月13日晚上，颱風摩羯在緬甸引發的洪災已造成74人死亡，另有89人失蹤。軍政府當天早些時候公布的死亡人數為33人，全國超過23.5萬人流離失所。

摩羯是今年襲擊亞洲的最強勁颱風，自上週末登陸中南半島以來，洪水和山泥傾瀉已造成緬甸、越南、老撾和泰國將近350人喪生，財產損失慘重。

緬甸風災：9月12日，在緬甸內比都達貢鎮，受災民眾在洪水中行走。（新華社／緬甸消防局供圖）

報道稱，緬甸各地的搜救行動仍在繼續，洪水摧毀了超過6.5萬棟房屋，以及五座水壩。中部地區大片農田被淹，包括地勢低窪的首都內比都周邊地區。

有報道說，緬甸丘陵地區發生山泥傾瀉，但因道路和橋樑受損，通信中斷，因此很難收集災情相關信息。

緬甸自2021年軍事政變以來就一直處於政治和經濟動盪，這次洪災可能再次加劇國內民生挑戰。目前緬甸已有超過270萬人因衝突而離開家園。

官媒星期六報道稱，軍政府領導人罕見地向外國請求援助，以應對洪災。軍方此前曾阻止來自國外的人道主義援助，去年有援助團體試圖幫助緬甸西部遭強烈颶風「莫卡」襲擊的約100萬災民，但軍政府暫停了這些團體的旅行授權。

本文獲《聯合早報》授權轉載

