加拿大航空與機師工會達成協議　避過罷工停飛危機

加拿大航空（Air Canada）宣布，已與機師工會就未來四年的集體談判協議達成初步協議。雙方在談判限期前最後一刻達成協議，避過一場罷工停飛危機。



在達成臨時協議之前，加拿大航空正準備在未來三日大幅削減航班，並最早於9月18日凌晨12時完全停飛。

據路透社9月15日的報道，加航平均每日營運近670輛航班，載客約11萬人次，達成臨時協議後將繼續正常飛行。

加航在一份聲明中表示，與代表5200多名機師的航空公司機師協會 (Air Line Pilots Association，ALPA) 達成的新協議條款將保密，等待機師協會會員投票通過，預計將在10月完成。

ALPA在另一份聲明中表示，其管理層已同意與加拿大航空達成的臨時協議，將尋求會員的投票同意。

2021年4月28日，加拿大安大略省，一架加拿大航空（Air Canada）客機停泊在多倫多皮爾森機場（Pearson Airport）的跑道上。（Reuters）

加航與機師工會過去15個月一直就一份新合約進行談判，機師期望提高薪酬水平，縮窄與其他北美主要航空公司，如聯合航空（United Airline）機師的薪酬差距。