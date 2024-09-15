SpaceX：北極星黎明號完成5天太空之旅　安全返回地球

美國太空探索技術公司（SpaceX）表示，北極星黎明號（Polaris Dawn）已完成為期五日的太空之旅，在9月15日安全返回地球。龍飛船在美國佛羅里達州對出的墨西哥灣降落。其中一名太空人，億萬富翁艾薩克曼（Jared Isaacman）透過無線電向地面控制中心表示，任務圓滿完成。



SpaceX在社交媒體發布北極星黎明號安全降落一刻：

路透社9月12日報道，北極星黎明號10日從佛羅里達州的甘迺迪航天中心發射升空，這艘飛船搭載四名美籍人員，包括億萬富翁艾薩克曼、飛行員波蒂特（Kidd Poteet），以及兩名SpaceX女工程師梅農（Anna Menon）和吉利斯（Sarah Gillis）。這是首次由非專業太空人進行太空行走，開啟商用太空探索新時代。

北極星黎明號11日到達距離地球超過1400公里的地點。這是自50多年前阿波羅計劃結束以來，人類太空旅行到達的最遠位置。

SpaceX在社交媒體直播北極星黎明號返回地球的整個過程：

2024年9月15日，SpaceX北極星黎明號（Solaris Dawn）龍飛船結束五日太空之旅，返回地球。圖為龍飛船打開船艙，4名太空人準備離開飛船船艙。（X@SpaceX）

41歲的艾薩克曼12日踏出太空艙，進行太空漫步。艾薩克曼與SpaceX合作，資助並組織載人太空飛行的「北極星黎明計畫」。今次是他繼2021年後第二次乘坐龍飛船升空，預計會再升空多兩次。