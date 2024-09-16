特朗普：「我討厭Taylor Swift！」

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月15日對樂壇天后Taylor Swift發起攻擊，稱「憎恨Taylor Swift！」



Taylor Swift剛在數天前宣布會投票給民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）。

路透社報道，特朗普星期天在自家社媒平台Truth Social以全大寫英文字母寫道：「我討厭Taylor Swift！」

特朗普在Truth Social擁有771萬追隨者。

Taylor Swift在9月10日賀錦麗和特朗普的電視辯論結束後，於Instagram向她的2.83億追隨者表示，她將在2024年總統選舉投票給賀錦麗和沃爾茲（Tim Walz），因為賀錦麗「為她支持的權利和事業而戰」。

Taylor Swift於2024年9月11日出席MTV音樂錄影帶頒獎禮（VMA）（Reuters）

Taylor Swift還貼了自己抱着貓咪的照片，自稱「沒孩子的養貓女」（childless cat lady），這是特朗普的競選搭檔萬斯（JD Vance）侮辱賀錦麗的話。

特朗普11日接受霍士新聞訪問時說，Taylor Swift將為支持賀錦麗「付出代價」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

