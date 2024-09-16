特朗普再遭企圖行刺　被捕槍手身分曝光

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月15日在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）打高爾夫球時，再次險遭暗殺。特工發現一名疑犯和一支AK-47式步槍，疑犯已被捕。特朗普安全無虞。



綜合《紐約時報》和路透社報道，美國特勤局說，這宗事件發生在15日下午1時30分左右，地點為特朗普國家高爾夫球俱樂部（Trump International Golf Club）。當時特朗普正在高爾夫球場上。

聯邦調查局說，這明顯是一宗暗殺未遂事件。總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）已聽取簡報，慶幸特朗普安全。

特朗普9月15日再遇企圖行刺後，有特朗普的支持者到他居住的海湖莊圖外聚集，聲援對方。（Reuters）

執法部門人員在新聞發布會說，特勤局人員在特朗普打球前清理球場上的潛在威脅時，發現一名男子藏在灌木叢中並向男子開槍，男子隨即駕駛一輛黑色汽車逃離現場，但被特工攔截後被捕。

特工也在灌木叢中找到一支帶瞄準鏡的步槍、一台相機和兩個背包。事發時特朗普就在距離步槍位置365米至457米外的球場上。

警長說，一名目擊者看到了槍手，拍下槍手的汽車和車牌照片。

《紐約時報》和霍士新聞（Fox News）引述未具名的執法官員說，嫌疑人是來自夏威夷的58歲男子魯斯（Ryan Wesley Routh）。

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特朗普：我沒事！

特朗普發表聲明說：「我所在的地方有槍擊聲，但在謠言四起之前，讓我率先告訴大家：我安全沒事！」

他還說：「我決不會被打倒。我永遠不會投降！我永遠感謝你們對我的支持。」

特勤局說，目前尚不清楚嫌疑人是否開過槍。

這是特朗普在不到兩個月內第二次險遭暗殺。7月13日，特朗普在賓夕法尼亞州出席戶外競選集會時遭遇槍擊，右耳擦傷，但有一名參加集會者喪命，另有兩人受傷。20歲男槍手當場被特工擊斃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

