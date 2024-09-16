特朗普佛州打高球遭企圖暗殺　被捕槍手攜附瞄準器AK47

美國共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）繼7月曾遭暗殺未遂後，9月15日在佛州再發生企圖暗殺案，幸安全未受影響。他當時正在打高爾夫球，球場外傳出槍響，消息指特勤局人員在附近看到一名持槍者後，一度開槍但無人受傷，持槍者隨後被捕。



聯邦調查局（FBI）發聲明中表示，今次事件相信是針對特朗普的企圖暗殺，當局正展開調查。 棕櫚灘縣警方表示，特勤局人員曾與嫌疑人駁火，槍手距離前總統特朗普約300至 500碼。白宮發聲明表示，總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗已獲悉事件，並對其安全感到欣慰。



FBI的聲明指出，特勤局特工在位於西棕櫚灘（West Palm Beach）的特朗普國家高爾夫球俱樂部（Trump International Golf Club）外發現了一名攜帶 AK47步槍的疑犯。特勤局特工朝對方開槍，對方隨即駕駛一輛黑色SUV逃跑，他其後在附近另一個縣被捕。

美國《紐約郵報》、CNN等媒體報道。事發在下午2時左右，特朗普當時正在打球。一名 持槍者被發現後駕車逃走，特勤局人員曾經開槍，疑犯未被打中，其後在附近另一個縣被捕。路透社報道，特勤局表示正調查事件，但未披露細節。

媒體援引當地執法部門稱，當局在現場附近的灌木叢中發現了一把帶有瞄準器的 AK47步槍，兩個背包，以及一台「準備用來拍照」的 GoPro。

特朗普其後向捐款者發電郵報平安，稱希望在謠言開始失控之前，先向大家表示： 「我很安全，一切都很好！」

特朗普揚言討厭Taylor Swift

Taylor Swift於2024年9月11日出席MTV音樂錄影帶頒獎禮（VMA）（Reuters）

圖為2024年9月14日，民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）在美國威斯康星州（Wisconsin）出席競選活動。（Reuters）

另外，當紅樂壇天后Taylor Swift在9月11日宣布支持賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）後，特朗普於15日予以還擊，在其社交平台發出全英文大寫的帖子：「我討厭Taylor Swift！」

Taylor Swift日前在擁有2.84億名粉絲的Instagram發帖，宣布支持賀錦麗當選，該帖子累計獲超過900萬個「讚」。

在特朗普發表「討厭Taylor Swift」言論後，賀錦麗的競選搭檔沃爾茲（Tim Walz）在X形容對方小氣。而Taylor Swift的支持者也紛紛X上留言「我愛Taylor Swift」，與特朗普唱反調。