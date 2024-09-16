韓國知名魚市場檔販「回收飲品冰粒」冷藏魚貨　引食安危機惹議

韓國大邱著名的西門市場，近日爆出有魚販撿取別人喝剩的手搖飲品，並「回收」杯內的冰粒用來冷藏魚貨，行為不但令人感覺噁心，更惹起食安風險問題，事件在當地連日發酵、引起廣泛關注。



本月10日，韓國網上群組Bobae Dream上載了一段影片，指控有人利用回收的冰塊來冷藏自己的魚貨。從影片所見，一位身穿紅色上衣的老婦人，從垃圾桶裏拿起別人丟掉的手搖飲品。她先將喝剩的飲料倒在魚攤前的排水孔，之後用一個藍色小容器收集散落一地的冰塊，再倒在自己的新鮮魚貨、海鮮上作冷藏。

其後，網上也有其他人上載影片，拍攝到在同一檔口位置，疑似同一位老闆娘用同樣手法「回收」遊客飲料喝剩的冰粒。

從影片所見，一位身穿紅色上衣的老婦人，從垃圾桶裏拿起別人丟掉的手搖飲品。她先將喝剩的飲料倒在魚攤前的排水孔，之後用一個容器收集散落一地的冰塊，再倒在自己的新鮮魚貨、海鮮上作冷藏。(Bobae Dream截圖)

西門市場是韓國歷史最悠久、最大規模的集貿市場之一，擁有約4,000家商戶，除了名聞遐邇的布料服裝貨品外，其美食攤販也吸引不少旅客慕名而來；可算是當地一個著名景點和居民日常購物熱點。

影片曝光後引起社會嘩然和瘋傳，許多人批評指手搖飲品內的剩餘冰粒，可能含有別人的唾液或其他異物，更何況將冰倒在排水渠更是骯髒，拿來冷藏海鮮魚類非常不合衞生，其做法完全置食客健康安全不顧。

許多網民也紛紛留言抨擊：「太髒了，為什麼要這麼做？」、「真沒有衛生概念，應該要她交一大筆罰款」、「看她的動作應該不是第一次做這種事」、「我感覺我要吐了」等。

影片實為去年所拍、已罰100萬韓元

事件除了在韓國社交平台上瘋傳外，亦受到當地媒體廣泛報導。據韓媒指，這位魚檔老闆娘在該區頗有來頭，是該市場第二區現任地下商場商會會長，而且由2013年起已就任，可能因此有恃無恐。西門市場商人協會會長朴正浩表示，老闆娘的離譜行徑早引起側目，協會去年5月曾向第二區發信要求嚴肅處理，以免影響市場聲譽和生意。

西門市場是韓國歷史最悠久、最大規模的集貿市場之一，擁有約4,000家商戶。(Visit Korea.com)

不過，韓聯社重回市場調查後發現，這名攤販是一名疑似患有失智症的婦人。當事人的兒子也回應媒體，表示歉意：「母親已經高齡八十並且罹患早期失智症，現在魚攤已經沒有再營業。」

另有韓媒調查後發現，影片其實是在去年5月拍攝的，而這個魚攤目前沒有營業；大邱中區廳當時已對該魚攤採取了行政處罰、處以100萬韓元（約5,873港元）的罰款，但由於影片近日的流傳，當局日前宣布將再次進行現場檢查。