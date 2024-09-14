韓國藝術家Yoon Hyup　點線交織的抽象城市詩篇｜亞洲藝術新星100

【亞洲藝術新星/韓國/藝術/抽象】韓國藝術家Yoon Hyup畫作只以簡單的點和線構成，卻能準確捕捉城市景觀能量與光彩。其作品將傳統與現代、東方與西方美學融合，充滿節奏和動感。他曾與Dior、Nike和Uniqlo等品牌合作過，亦在紐約、倫敦、首爾、米蘭、東京、邁阿密和香港等地展出，絕對是近年值得留意藝術新星。



Yoon Hyup 1982年生於首爾，現居紐約。他在母親經營之音樂學校長大，從小就接受了長達十年樂器訓練，不僅培養了他對節奏和旋律的敏銳感知，更為日後藝術創作奠定重要基礎。音樂的即興性和表現力，成為了尹赫普繪畫語言中不可或缺元素。

不過，真正引領Yoon Hyup步入視覺藝術世界的，是因為滑板文化之熱愛。青少年時期，他曾夢想成為一名滑板設計師，從而開始接觸到街頭藝術和塗鴉文化。Yoon Hyup形容滑板給他有「像成為了流動的水」感覺，這種流暢和自由感，後來成為藝術創作核心理念之一。

Yoon Hyup作品《Tokyo skyline 2》（Yoon Hyup官網）

2000年代初期，23歲的Yoon Hyup開始在牆壁和大型畫布上進行創作。他常常在DJ現場表演同時進行即興繪畫，結合音樂和視覺藝術。正是通過這些經驗，Yoon Hyup逐漸發現線條和圓點是表達他內心流動和節奏最佳方式。

線條與圓點交織都市景象

Yoon Hyup作品《seoul flow》（Yoon Hyup官網）

Yoon Hyup作品最顯著特徵，就是他對線條和圓點的巧妙運用。這種視覺元素看似簡單，在他畫布上卻呈現出豐富多變表現力，並善於利用不同大小、密度圓點，創造出多樣視覺效果，有時像是閃爍城市燈光，有時又像是星空中繁星。他通常不依賴草稿，直接在畫布上進行創作，充滿不確定性，「我認為自己的繪畫過程類似於即興音樂演奏，因為我是徒手作畫，專注於通過使用不同顏色線條來創造和諧。」

Yoon Hyup作品《jazz night at orchard St》（Yoon Hyup官網）

Yoon Hyup作品主題多圍繞都市景觀展開。然而其筆下城市並非寫實再現，反之是通過極簡主義手法，將城市能量和氛圍抽象化。在其畫作中，我們可以看到紐約、東京等大都市輪廓，但更多是這些城市給藝術家帶來的感受和印象。

Yoon Hyup作品《Time》（Yoon Hyup官網）

Yoon Hyup創作中經常使用韓國五種基本顏色——黑、褐、白、藍、紅，以及雲紋等傳統元素，但同時又深受西方藝術家影響，他曾提到Basquiat、白南準等藝術家是其靈感來源。

憑藉其獨特藝術風格，Yoon Hyup在國際藝壇上逐漸嶄露頭角。他作品已在紐約、倫敦、首爾、米蘭、東京、邁阿密和香港等地展出，受到了廣泛關注。除了畫廊展覽，Yoon Hyup還積極參與各種商業合作項目。他曾與Dior、Tiffany & co.、Nike、Maison Kitsuné和Uniqlo等知名品牌合作，將藝術創作融入商業設計中。若讀者對Yoon Hyup作品感興趣，不妨關注其社交媒體，了解更多。