Meta全球封殺《今日俄羅斯》、RT等國營俄媒
撰文：張子傑
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Facebook母公司Meta 9月16日宣布，RT、《今日俄羅斯》（Rossiya Segodnya）等俄羅斯國營傳媒使用欺騙手段在網上進行隱密影響力行動，因此決定在旗下所有平台全球封殺對方。
路透社報道，Meta的聲明指，公司經濟審慎考慮後，決心擴大對俄羅斯國營傳媒的持續執法行動。RT、《今日俄羅斯》及其他相關組織已因為外國影響力活動，而被禁止出現在Facebook、Instagram、WhatsApp及Threads的Meta旗下應用程式上。
Meta表示，封殺令會在未來數天生效；俄羅斯駐美國大使館暫時未有回應報道。
該公司在過去數年採取多項限制俄羅斯國營傳媒的行動，包括禁止對方在平台上賣廣告，以及減少接觸相關機構帖文的覆蓋率等。
報道提到，Meta發現俄羅斯的國營傳媒曾企圖避過被偵測到網上活動，並預計對方會繼續嘗試參與欺騙行為。
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