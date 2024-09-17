Meta全球封殺《今日俄羅斯》、RT等國營俄媒

Facebook母公司Meta 9月16日宣布，RT、《今日俄羅斯》（Rossiya Segodnya）等俄羅斯國營傳媒使用欺騙手段在網上進行隱密影響力行動，因此決定在旗下所有平台全球封殺對方。



路透社報道，Meta的聲明指，公司經濟審慎考慮後，決心擴大對俄羅斯國營傳媒的持續執法行動。RT、《今日俄羅斯》及其他相關組織已因為外國影響力活動，而被禁止出現在Facebook、Instagram、WhatsApp及Threads的Meta旗下應用程式上。

Meta表示，封殺令會在未來數天生效；俄羅斯駐美國大使館暫時未有回應報道。

圖為Facebook母企Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）2024年1月31日出席在美國會大樓參議院司法委員會舉行的網路兒童性剝削問題聽證會，並在會上作證。（Reuters）

該公司在過去數年採取多項限制俄羅斯國營傳媒的行動，包括禁止對方在平台上賣廣告，以及減少接觸相關機構帖文的覆蓋率等。

報道提到，Meta發現俄羅斯的國營傳媒曾企圖避過被偵測到網上活動，並預計對方會繼續嘗試參與欺騙行為。