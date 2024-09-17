日本擬讓外國旅客自動通關　以提高入境效率

日本計劃在未來幾年，讓抵境外國旅客利用自動通關係統通關，以提高外國人入境通關的效率。



日經亞洲報道，日本政府的目標是到了2030年，吸引6000萬外國人訪問日本，這比2023年的約2500萬增加超過一倍。

目前，日本公民可通過自動通關係統入境，外國人則須接受關卡人員的檢查。關卡人員會在確認旅客不在黑名單上後，為每位旅客的護照貼上「入境許可」貼紙。如果訪客增加，關卡工作人員的工作量將激增，抵境旅客和工作簽證持有者則會受困於抵境大廳的人龍里。

日本因此計劃簡化入境程序，要求遊客在入境前把旅行目的和住宿地點等訊息輸入應用，日本移民局將提前批准或拒絕這些申請。

日本也將於2030年左右在機場安裝自動安檢機器，通過面部或指紋識別技術識別旅客身份。自動通關程序將開放給與日本有免簽協議的國家旅客，這些遊客約佔近期抵境日本旅客總數的80%。

雖然日本人目前已在採用自動通關係統，但由於審查外國旅客的程序更復雜，所以日本需全新的系統才能讓外國人自動通關。

此外，日本也計劃在2025年4月前推出一項計劃，防止不受歡迎的人進入日本。航空公司會在飛機起飛前向日本發送乘客的姓名和其他訊息，日本移民局則會要求航空公司阻止任何被列入黑名單的人登機。