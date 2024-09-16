日本老年人口創新高逾3625萬　每4位長者1位就業

9月16日是日本一年一度的敬老節，根據日本官方統計，目前65歲以上的老年人口共有3625萬人，而2023年仍在工作的長者有914萬人，兩項數據都創有紀錄以來的新高。



共同網15日報道，日本80歲以上的長者有1290萬人，佔總人口比例為10.4%，已連續兩年達到10%。

據報道，日本65歲以上老年人口佔總人口比例來到29.3%，也是有紀錄以來的新高。

2024年6月13日，日本佐用市，一群長者聚集在一起，等待前來協助維護花田的小學生。（Getty）

日本政府總務省在敬老節前整理數據，推算現時65歲以上老年人口共有3625萬人，較2023年增加2萬人，是有紀錄以來的新高，其中男性老年人口有1572萬、女性老年人口有2053萬。

另一方面，據總務省進行的勞動力調查，高齡勞動人口在2023年達到914萬，同樣是有紀錄以來的新高。

男性高齡勞動人口較2022年減少4萬到534萬，女性高齡勞動人口則增加5萬人到380萬人。

2024年6月13日，日本佐用，長者們在花園裡維護花田後休息。（Getty）

高齡人口就業率現時為25.2%，代表每4位長者就有1人仍在工作。

總務省對此表示，受到勞動市場人手不足等因素影響，造成高齡人口可以發揮所長的工種增加，政府將會持續關注高齡勞動人空增加的趨勢。