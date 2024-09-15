日本人票選國內最宜居地區　這小鎮力壓東京稱霸全靠「風水好」？

日本最近一項調查顯示，北海道中部的一個小鎮東川町（Higashikawa），人口僅有8000多人，但因其友善和安全的環境，被日本民眾選為全國最宜居地點。



網民分享日本最宜居地點調查頭30名：

由大東信託建設公司8月發布的網上調查顯示，與北海道旭川市相鄰的東川町從去年的第10名上升至首位。

東京都中央區位居第二，其次是兵庫縣蘆屋市、東京都文京區以及愛知縣長久手市。

東川町位於北海道的中部地區，從東京羽田機場搭飛機約需1小時40分鐘到達北海道旭川機場，再開車10分鐘，就能抵達東川町。

東川町內有一座北海道最高的雪山，旭岳，海拔2291米。山下是一個大平原，東川町就在這個大平原上。

日本北海道中部東川町著名景點旭岳，海拔高2290米，為北海道最高峰。（IG@visit_higashikawa）

東川町（Higashikawa）位於日本北海道上川綜合振興局中部的一個町，大約70%的面積被森林覆蓋，人口約8000人，在2024年被日本人票選為最宜居地點。（IG@visit_higashikawa）

這是一個以農業為主的小城，是北海道最大的大米產區，盛產「東川米」， 2019年，「東川米」獲得日本大米全國「最高金賞」獎。

東川町還有一個「全國唯一」，那就是「日本唯一一個沒有自來水的町」。東川町有8000多名居民，但是沒有自來水，當地居民是用大雪山泉水和地下水作為飲用水，而且是直接飲用。

圖為日本北海道中部東川町大雪湯水公園與旭岳，正值櫻花盛開，景色優美。（IG@visit_higashikawa）

東川町的地下水十分甘甜。2018年，「東川天然水」還獲得了世界食品品質評鑑機構「Monde Selection」的「最高金獎」。

一位接受調查的46歲男性自由工作者表示，「這裡養育孩子的環境非常好，天然地下水也很美味。這裡有很多時尚的餐廳和義工活動，社區總是充滿活力。」

東川町冬季有著獨特的景色：

該鎮在「友好」評分中名列前茅，這可能歸功於它對外來移民的包容性，部份原因在於其獨特的股東投資計劃，透過該計劃，當地居民和居住在縣外的民眾可以為當地社區的項目共同進行投資。

東京市中心的中央區是銀座和日本橋等高端地區的所在地，去年位居榜首後今年跌至第二位。它持續受日本民眾追捧與其便利性、豪華高層住宅和鄰近商業中心區有關。

鳩居堂銀座本店早於1880年在現址開店，是當地著名的文具店。（東京中央區觀光資訊官方網站圖片）

蘆屋是一個長期受到富裕民眾青睞的沿海小鎮，因其風景秀麗的地理位置、旨在維護風景的嚴格法規以及前往大阪和神戶的便利交通而排名很高。

「這裏有山有水，可以享受大自然，還有很多時尚現代的商店。」一位59歲的男性受訪者表示。

其他排名大幅上升的著名城市包括首次進入前十名的千葉縣浦安市，以及躋身前二十名的橫濱都築區和西區。

秋月城跡（圖片來源：福岡縣旅遊官網）

同時，福岡市連續第五年成為人們最想居住的城市，其次是那霸和橫濱。

這項年度調查收集了所有都道府縣和1800多個市鎮，共183000多名居民的意見。受訪者年齡在20至70歲之間，他們根據交通、安全、與大自然親近、育兒支援和當地便利設施等因素對自己所居住的城鎮進行滿意度評估。