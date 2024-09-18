加拿大國會補選執政自由黨落敗　杜魯多支持度減　或面臨下台危機

加拿大國會9月16日舉行下議院補選，17日初步點票結果顯示，執政自由黨（Liberal Party）在原本屬於其「票倉」的蒙特利爾（Montréal）關鍵選區落敗，總理杜魯多（Justin Trudeau）或將面臨更大的選舉危機。



路透社17日報道，根據加拿大選舉局（Elections Canada），蒙特利爾選區LaSalle—Emard—Verdun已完成點票工作。

2017年3月22日，加拿大安大略省渥太華國會山莊和平塔（Peace Tower）前方，有一面隨風飄揚的加拿大國旗。（Reuters）

自由黨候選人帕萊斯蒂尼（Laura Palestini）以27.2%的得票率，敗給「魁人政團黨」（Bloc Quebecois）候選人索韋（Louis-Philippe Sauve）的28%；位居第三的「新民主黨」（New Democratic Party）候選人得票率則為26.1%。

報道稱，已執政近9年的杜魯多支持度漸趨下降。在2021年的加國國會大選中，自由黨當時以43%得票率拿下該選區席位，遠超過其對手。如今不僅得票率急挫，更失去一關鍵選區。

2024年9月16日，加拿大總理杜魯多於於渥太華的國會下議院質詢期間發表講話。（Reuters）

Leger民調公司10日公布的民調顯示，自由黨將2025年的國會大選慘敗給中間偏右的保守黨。