杜魯多面臨關鍵選舉考驗　領導權危機迫近

近期民調顯示，加拿大總理杜魯多領導的自由黨的支持率嚴重落後，該黨將在星期一（9月16日）面臨一場艱難的「保席戰役」。若自由黨在此次補選中失敗，或引發撤換黨魁的呼聲，使杜魯多的執政權面臨挑戰。



法媒報道，由於一名自由黨議員辭職，位於蒙特利爾選區：拉薩爾—埃馬爾—凡爾（LaSalle—Emard—Verdun）登須進行補選填補空缺。

若按以往慣例，執政黨都能輕鬆贏得該選區的議席，但民調顯示，當地的競爭局勢異常激烈。若自由黨失利，焦點將徹底轉向杜魯多的執政權。目前，杜魯多在執政近九年後，支持率正在持續下降。

投票結果將於星期一晚上9時結束，當局通常會在投票結束後的90分鐘內公布結果。

此外，一些自由黨議員更是罕見公開呼籲應打破常規，實現高層變革。代表魁北克選區的自由黨議員門德斯（Alexandra Mendes）說，在她代表的選區中，就有許多選民希望杜魯多下台。

門德斯上週接受加拿大廣播公司（Radio-Canada）採訪時說：「這不是兩三個人的意見，而是幾十人的聲音……他已不再是合適的領導人。」

圖為2024年8月12日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在安大略省一間輪胎公司發表講話。（Reuters）

由於加拿大的生活成本飆升和住房危機持續惡化，導致選民對杜魯多的不滿增加。但杜魯多堅稱將帶領執政黨參與2025年10月底前召開的選舉。

杜魯多星期一稱，選民因物價上漲和住房危機的憤怒將體現在投票中。他在上週的一次採訪中說：「加拿大人正面臨高昂生活成本的挑戰。他們非常沮喪。」

今年6月，自由黨在多倫多的一次補選中失去了一個原本安全的席位。此後，黨內和選民開始質疑起杜魯多的領導能力。

民調顯示，自由黨或在下一次聯邦選舉中慘敗於波利耶夫（Pierre Poilievre）領導的中右翼保守黨。上週的Leger民調顯示，保守黨罕見地獲得45%的支持率，自由黨則以25%位居第二。

波利耶夫承諾取消聯邦碳稅，指這項稅務加劇了人們的生活成本。此外，他在上週誓言將限制移民，直到當局能建造更多住房。

自由黨也承認民調結果不甚理想，但稱隨着選舉臨近，他們將加倍努力，並將波利耶夫描述成另一名前美國總統特朗普。

本文獲《聯合早報》授權轉載

