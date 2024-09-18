日媒：小泉進次郎若當選下任首相　或與混血美女主播愛妻分居

日本執政自民黨總裁選舉9月27日投票及點票，前環境大臣小泉進次郎是今屆選舉熱門。日媒12日報道，若小泉進次郎利當選黨內總裁，則有望出任下任首相，他的夫人瀧川雅美亦將成為第一夫人，但外界卻擔心這會讓二人陷入分居的境地。



瀧川雅美2024年6月3日在社交平台上傳照片，圖為她女兒與寵物狗的合影。（Instagram@christeltakigawa）

日本《News Post Seven》12日報道，46歲的瀧川雅美是日法混血，她與43歲的小泉進次郎在2019年結婚，育有2子女和1隻寵物狗。二人有二處居所，分別是東京赤坂的議員宿舍與市中心的一處公寓。

2024年9月6日，日本前環境大臣小泉進次郎（左）召開記者會宣布競逐自民黨總裁。（Reuters）2013年9月10日，瀧川雅美（右）在東京都廳大樓出席2020年東京奧運申辦委員會新聞發布會。（Getty）

瀧川雅美十分喜歡這隻16歲的高齡寵物狗（相當於人類的80歲），議員宿舍禁止養狗，只能將它留在公寓。倘若小泉進次郎當選下任首相，日本首相官邸又未有養寵的先例，報道引述消息人士指，她或將為照料狗隻留在公寓居住，這將令夫婦二人不得不分開居住。

▼瀧川雅美發文邀請追蹤者觀看自己與寵物狗一同出場的電視節目