日媒：小泉進次郎若當選下任首相 或與混血美女主播愛妻分居
撰文：官祿倡
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日本執政自民黨總裁選舉9月27日投票及點票，前環境大臣小泉進次郎是今屆選舉熱門。日媒12日報道，若小泉進次郎利當選黨內總裁，則有望出任下任首相，他的夫人瀧川雅美亦將成為第一夫人，但外界卻擔心這會讓二人陷入分居的境地。
日本《News Post Seven》12日報道，46歲的瀧川雅美是日法混血，她與43歲的小泉進次郎在2019年結婚，育有2子女和1隻寵物狗。二人有二處居所，分別是東京赤坂的議員宿舍與市中心的一處公寓。
瀧川雅美十分喜歡這隻16歲的高齡寵物狗（相當於人類的80歲），議員宿舍禁止養狗，只能將它留在公寓。倘若小泉進次郎當選下任首相，日本首相官邸又未有養寵的先例，報道引述消息人士指，她或將為照料狗隻留在公寓居住，這將令夫婦二人不得不分開居住。
▼瀧川雅美發文邀請追蹤者觀看自己與寵物狗一同出場的電視節目
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