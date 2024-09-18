黎巴嫩傳呼機爆炸增至12死逾4000傷 俄羅斯籲調查事件
撰文：外部來稿(國際)
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俄衛網9月18日報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，需要調查黎巴嫩傳呼機爆炸事件，專家應對此事進行定性。
扎哈羅娃在第四屆歐亞婦女論壇期間對記者稱：「這需要調查，國際社會需要關注該議題……專家應對所發生事件進行定性，必須調查這一切。」
9月17日，黎巴嫩不同地區發生尋呼機爆炸事件。黎巴嫩公共衞生部長阿卜亞德（Firass Abiad）表示，事故造成4,000多人受傷，12人死亡，其中包括2名兒童。
據一系列媒體信息，真主黨成員使用尋呼機作為一個封閉通訊系統，該系統最不容易受到黑客攻擊和竊聽。目前尚不清楚是什麼原因導致數十台尋呼機同時被引爆。真主黨和黎巴嫩政府認為以色列應對此事件負責。
美國Axios網站18日援引消息人士的話報道稱，黎巴嫩傳呼機爆炸行動是在以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與其內閣成員和安全部門負責人會議上得到批准的。
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