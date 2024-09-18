黎巴嫩爆炸傳呼機傳為台灣企業製造　台方立案調查：若違法將嚴處

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的傳呼機9月17日在全國各地同時發生爆炸，有外媒報道傳呼機由台灣企業「金阿波羅（Gold Apollo）」生產，該公司發聲明澄清，指涉事傳呼機為一間與他們有合作關係的歐洲企業「貼牌」生產，他們並沒有參與該批傳呼機的生產。



台灣的士林地檢署今日（18日）表示，已剪報分案，指分由國安專組主任檢察官周芝君積極偵辦，將盡速釐清全案事實，若有涉及不法，將依法嚴處。至於確切偵辦案由、方向為何尚待釐清，未來會通知製造商金阿波羅董事長許清光到案說明。



2024年9月18日，台灣金阿波羅公司創辦人兼總裁許清光在新北市的辦公室見媒體。（Reuters）

涉案同型號傳呼機，能支援無線接收和顯示短訊，但無法撥打電話。(Gold Apollo)

《紐約時報》17日報道，傳呼機由台灣一間名為金阿波羅股份有限公司（Gold Apollo）生產，指它們運抵黎巴嫩前受到以色列的干預。而路透社拍攝到炸毀後傳呼機背面的標籤，與這間公司生產的產品一致。

金阿波羅董事長許清光今日見記者時澄清，他們沒有生產涉及爆炸的傳呼機，爆炸中使用的產品是一間獲他們品牌授權，名為BAC CONSULTING KFT. （簡稱BAC）的歐洲公司製造。該公司是總部設於匈牙利首都布達佩斯的一間公司，獲授權在特定區域內使用金阿波羅的品牌商標銷售產品，但產品的設計與製造，都是由這間匈牙利公司負責。

許清光表示，公司與這間歐洲代理商已經合作三年，三年來該代理商代理金阿波羅的所有產品，他們是自行生產傳呼機，並貼上金阿波羅的標籤，每台也會給予品牌授權費用。

金阿波羅重申，網絡上看到疑似涉事的該款傳呼機，不是由他們生產，只是貼了公司標籤。