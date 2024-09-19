布林肯訪埃及推動加沙停火　稱協議只剩3段落尚未達共識

美國務卿布林肯（Antony Blinken）9月18日訪問開羅，先會見埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi），隨後與埃及外交部長Badr Abdelatty和其他官員舉行會談，藉此推動實現加沙停火，並加強與埃及的關係。



路透社18日報道，美國務院發言人米勒（Matthew Miller）說，尚未確定黎巴嫩事件會否影響加沙停火談判，但美方認為外交是緩解緊張局勢的途徑。

米勒說，在布林肯與埃及官員的會談中，最重要的是如何達成一項能夠確保以色列及哈馬斯皆同意的提案。他表示：「我們需要與埃及政府就這項停火提案進行一些討論，我們正在努力實現這個提案。」

布林肯18日在舉行聯合記者會期間稱，目前停火相關談判取得一定進展，18個段落中有15個已達成共識，剩餘問題尚待解決，但他未有提到未達共識段落的內容 。

2024年9月18日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問埃及，在開羅與埃及外交部長Badr Abdelatty（不在圖中）舉行聯合記者會期間發言。（Reuters）

美國務院官員說，布林肯將於19日從開羅前往巴黎，與法國、意大利和英國的外交部長會面，討論中東、烏克蘭和其他問題。布林肯也將會見法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）。

布林肯此次不會訪問以色列，這是他自新一輪以巴衝突於2023年10月7日爆發以來，首次中東之行沒有訪問以色列。

米勒說，這是因為美方此行旨在與埃及討論雙邊問題，而美國和調解方一直在努力制定的加沙停火提案仍未準備好提交給以色列。

2024年9月18日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問埃及，在開羅與埃及外交部長Badr Abdelatty舉行會談。（Reuters）

這位美國高級外交官的訪問，正值該地區因加沙戰爭擴大而處於高度戒備狀態，特別是以色列被指在17日及18日在黎巴嫩各地引爆無線通訊設備，造成多人死傷。

埃及和卡塔爾一直是美國主導的停火調解方，在哈馬斯和以色列之間傳遞提案。

本文獲《聯合早報》授權轉載

