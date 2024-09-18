特朗普遭企圖行刺｜美媒：FBI曾接警告　疑犯是知名騙子危險人物

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，另譯川普）15日在佛羅里達州西棕櫚灘自家高爾夫球場遭遇暗殺企圖。



華爾街日報揭露，58歲嫌犯魯斯（Ryan Wesley Routh）過去許多作為早就引發援助烏克蘭圈子的關切，前中情局（CIA）探員警告過他是出了名的「騙子、怪人」，此前還有與魯斯共事的援烏護士向聯邦調查局（FBI）警告注意此人。

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魯斯的X帳號現已被封。（X截圖）

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護士華許（Chelsea Walsh）2022年在基輔活動時，曾經與魯斯有過幾次互動，她說魯斯的暴力威脅讓她感到擔憂，並在當年6月回國時向海關及邊境保護官員回報，稱魯斯是她在烏克蘭一個半月遇到最危險的美國人之一。

華許當時向警官出示一本筆記本，上面列出10多個美國人和其他人的姓名，她說這些人的行為令她感到擔憂。

而在「整體掠奪行為（或反社會特徵）」的標題下出現4個名字，其中魯斯的名字在最前面。華爾街日報已核實該筆記本的存在。

魯斯許多有關烏克蘭的活動使他受到大量團體人士關注，儘管許多人之後迅速產生質疑。

警方搜查魯斯過去的住處（路透社）

警方搜查魯斯過去的住處（路透社）

警方搜查魯斯過去的住處（路透社）

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前CIA探員亞當斯（Sarah Adams）透露，魯斯在志願援助烏克蘭團體中是出了名的「騙子」、「怪人」，魯斯自稱與烏克蘭政府合作召募許多外籍士兵，但這並非事實。

亞當斯曾協助營運涉及50個援助團體的人脈網，目的是共享與調度志工人力和資源。

而烏克蘭的國際兵團（International Legion），旗下擁有許多外籍義工，已經否認與魯斯有任何關係。

魯斯透過Signal與WhatsApp傳給阿富汗士兵的訊息寫到：

我是魯斯，來自美國，已經取得烏克蘭軍隊同意接受試用部份阿富汗士兵。

亞當斯說，在6月初收到這些訊息後，其他援助團體將魯斯踢出Signal群組，並且向國務院回報，提到魯斯可能涉及人口販運或移民詐騙。

而亞當斯也在2023年6月2日一封給援烏團體的訊息中提醒，「小心美國人魯斯」。她補充，很多人試圖要魯斯停止他的活動，或者至少不要讓其他人受騙上當。

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多人目擊圍觀 已有人大叫警告執法人員（點圖放大瀏覽）：

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魯斯在基輔時將頭髮染成藍黃相間的烏克蘭國旗顏色，時常穿着代表美國國旗顏色的紅白藍上衣。他四處在基輔張貼看起來像官方製作的海報，讓設法協助烏克蘭的人傳訊息找他。

一名法國人不願具名透露，曾經透過魯斯的協助加入烏軍，他回憶，當時魯斯對於特朗普試圖和俄國總統普亭協商、而非實質協助烏克蘭而感到非常挫敗。

華許剛到基輔時也透過海報與魯斯認識，並共同組織過活動。她對魯斯的看法在後來幾次合作中逐漸改變。

華許說，魯斯曾說想要殺害普京（Vladmir Putin，另譯普亭）和朝鮮（另譯北韓）領導人金正恩。而且她記得魯斯提到特朗普、拜登，但忘記是否表達過威脅之意。

2023年，華許聽聞魯斯打算召募敘利亞難民去烏克蘭打仗時，曾向美國聯邦調查局與國際刑警組織提出警告，但海關當局或FBI均未進行後續追蹤。

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