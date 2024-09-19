黎巴嫩對講機爆炸增至20死450傷　日本製造商艾可慕指正進行調查

黎巴嫩多地18日發生的對講機爆炸事故造成的死亡人數已增加到20人，另有至少450人受傷。真主黨指責以色列是這些爆炸事件的幕後黑手，誓言要讓對方受到懲罰，並表明會繼續為支持加沙而戰。以色列至今未對黎巴嫩遭受的襲擊作出回應。



9月17日發生傳呼機（call機）集體爆炸事件後，黎巴嫩南部和首都貝魯特（Beirut）南部郊區等多地昨日又有多部手持對講機同時爆炸。黎巴嫩衛生部其後發表聲明，指「敵方針對對講機的新一波爆炸造成20人死亡、450多人受傷」。

據報，周三發生的對講機爆炸，與周二集體爆炸的傳呼機，是真主黨在相若時間，即5個月前購買的。而接連兩日的爆炸事件，均發生在當地時間下午時間，且也是小型爆炸。

9月18日，黎巴嫩西頓的一家電子商店裡陳列着沒有電池的對講機，店主稱，真主黨使用的對講機週三在黎巴嫩南部和貝魯特南部郊區引爆後，他出於安全原因將其移走。(Reuters)

據黎巴嫩傳媒報道，貝魯特南郊市郊，以及黎巴嫩南部和東部數個地區都發生對講機爆炸事件。發生爆炸的通信設備經確認為ICOM V82型對講機，據稱是日本製造。但艾可慕公司（ICOM）周四（19日）表示正就相關報道進行調查，其後將在網站上公佈最新資訊。

公司此前表示已停產多種型號的對講機，其中包括V82型對講機亦已於2014年被淘汰。

據美國新聞網站Axios引述消息報導，以色列原本打算把引爆傳呼機作為對真主黨全面戰爭中的第一擊，但因為擔心炸藥被發現而提前動手。