中歐電動車爭拗　意大利外長贊成歐盟對華加徵關稅

與中國商務部長王文濤會面之前，意大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）在9月16日刊出的採訪中表示，意大利支持歐盟對中國出口的電動車加徵關稅的提議。



路透社16日報道，塔亞尼在接受意大利媒體採訪時表示：「我們支持歐盟提出的關稅，以保障我們企業的競爭力。」

彭博社報道指，歐洲聯盟計劃9月25日就從中國進口的電動車應否加徵關稅進行投票。

中國商務部長王文濤本週訪問歐洲，就中國製造電動車的反補貼案與歐洲進行磋商。

2024年7月1日，中國商務部部長王文濤會見瑞士聯邦委員兼經濟和教研部長帕姆蘭。（x@@Sino_Market）

王文濤16日將與意大利外長塔亞尼舉行會面，並於19日與歐盟委員會執行副主席兼貿易專員東布羅夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 會談。

塔亞尼表示：「我們希望制定一個建基於平等的貿易計劃，我們要求我們（意大利）的產品能夠在對等的條件下進入他們（中國）的市場。我們的企業必須在平等的條件下競爭。」