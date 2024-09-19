黎巴嫩醫院塞滿斷肢、失明傷者如煉獄　醫生：至少60%人失去眼睛

黎巴嫩17日、18日接連爆出傳呼機集體爆炸的事件，除了造成嚴重死傷，同時導致該國的醫療體系瀕臨崩潰、宛若煉獄。



有民眾回憶自己看到受害者的臉被完全炸開、眼球噴飛，還有麻醉師透露急診室裡到處都是失去眼睛或斷手的傷者。

黎巴嫩眼科醫生Elias Jrade受訪講述傷者慘況。（路透社）

Elias Jrade為傷者進行眼部手術。（路透社）

9月18日，黎巴嫩西頓的一家電子商店裡陳列着沒有電池的對講機，店主稱，真主黨使用的對講機週三在黎巴嫩南部和貝魯特南部郊區引爆後，他出於安全原因將其移走。(Reuters)

醫院塞滿斷肢、失去眼球的男女及兒童 點圖了解更多（慎入）：

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綜合《衛報》和《BBC》報道，黎巴嫩國內真主黨成員使用的傳呼機17日陸續傳出爆炸，除了首都貝魯特（Beirut），就連南部城市也陸續傳出類似消息。

接著全國各地的醫院都出現四肢殘缺、滿臉鮮血的傷者，黎巴嫩衛生部長阿比亞德（Firas Abiad）嚴陣以待、呼籲所有衛生工作者返回工作崗位，另外國安部隊也要求民眾別上街、方便救護車行動。

有位目睹事發經過的22歲商人阿里（Ali）表示「我首先想到的是恐怖攻擊，人們出於恐懼開始把手機丟在地上，他們以為會爆炸」，更指出：

我看到1個男人的臉被完全炸開，雖然他努力壓住，但眼睛從頭骨中噴出來，鮮血也不斷湧出。

與此同時，急診室的醫護人員也目睹恐怖場景，只見失去眼睛、四肢斷裂的男女、孩童不斷湧入，有位匿名麻醉師趕回醫院時，現場只能聽到到處都是病人哭喊著：

我看不見！

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此外，有醫生描述這次造成的傷勢與以前見過的任何傷勢都不一樣，主要集中在眼睛和手部，因為爆炸當下他們通常正在查看傳呼機，這讓醫生直呼：

從來沒有這麼頻繁地出現眼部緊急情況，這等於同時使2000人變成身障。

眼科醫師瓦拉科（Elias Warrak）則坦言「這是我作為醫生的人生中最糟糕的1天」，他補充說道：

我見過的病人裏有至少60%的人失去至少1隻眼睛，許多人還失去手指或整隻手。

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