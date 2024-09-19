真主黨通訊設備再爆炸：以色列會用什麼方式開打黎巴嫩戰爭？

繼9月17日全國各地數千部傳呼機發生爆炸之後，黎巴嫩18日再出現遍佈全國的對講機集體爆炸，至少造成20人死亡、450人受傷。由於對講機的體積比傳呼機大，爆炸威力也似乎比日前嚴重。同背後供應鏈可能頗為複雜的涉事台灣金阿波羅（Gold Apollo）傳呼機相似，這次爆炸的對講機被發現是印有東京證券交易所有上市的日本ICOM字樣，上面更有日本製造的字句，ICOM表明已在調查事件。

除了對講機外，同一天在黎巴嫩出現異奇爆炸事故的據報還有太陽能板，以及指紋閱讀器。根據不同媒體報道，牽涉爆炸事故的傳呼機和對講機都是過去數月才購入的，很可能是本年2月真主黨公開警告以色列有可能透過手機監聽情報後，該組織有計劃建立起來的後備溝通機制。

雖然以色列政府沒有為一連兩日的連橫攻擊承認責任，但全世界有動機而且有能力發動此類攻擊的就只有以色列。事實上，有英國媒體在直接詢問一位以色列安全部門高級官員事件是否以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）所為時，後者就以一個眨眼的表情符號回應－－意指為何，不言自明。

以色列的安全內閣本周初已經將「讓北部民眾安全回家」通過為其針對哈馬斯戰爭的第四個目標－－其餘三個目標是消滅哈馬斯軍事和管治能力、救回人質，以及保證加沙不會再對以色列構成威脅－－明顯有針對黎巴嫩之意。

民意支持開戰？

近來，以色列全國政壇和軍方，從內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的最大政敵、前國防部長甘茨（Benny Gantz）到近來盛傳可能被炒的現任國防部長加蘭特（Yoav Gallant）再到北部軍區指揮官Ori Gordin，都表示過只能武力解決去年10月8日以黎邊境有限度交火以來數萬北部居民被迫長期離開家園的問題。

以色列的民意似乎也站在擴大對黎巴嫩的戰事的一邊。根據以媒Channel 13的民調，52％以色列人支持在黎巴嫩進行更廣泛的戰爭。30％反對。18％沒有意見。

9月18日，加蘭特表明以色列北部的戰爭已經進入「新階段」。以色列國防軍（IDF）則把原本在加沙走廊執行任務的第98師北調到以黎邊境。總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）聲言以色列還有很多尚未使用的能力，「每當我們在某個階段作出行動，之後兩個階段都已經準備好有地地推行。」Gordin則稱以色列有決心儘快改變以黎邊境的安全現狀，以軍對任何所需工作的準備已達至頂峰。

內塔尼亞胡則重申（下片）：「我已經說過，我們會把北部的居民安全送回家，而這正是我們將會做的事。」

雖然目前國際輿論的焦點還在探究到底以色列特勤部門是如何在傳呼機和對講機的供應鏈中做手腳，在這些設備中收藏日後可遙距引爆的炸藥，可是從以色列接連針對哈馬斯通訊系統的攻擊、其軍事調動、民意和政客表態來看，一直以來行禮如儀的以黎邊境衝突確實有可能會在短期內升級成另一場以黎戰爭。

到底2006年以來的另一場以黎戰爭會以何種方式開展？

四種戰爭進路

根據開源軍事情報公司詹氏資訊集團（Janes）的分析，以色列對黎巴嫩有四種基本的戰爭進路。

一是「攻擊黎巴嫩的國有基建和資產」。此舉的根本假設是真主黨始終關心黎巴黎作為一個國家被破壞的情況，以及黎巴嫩的民意（真主黨雖然深得什葉派穆斯林支持，但在遜尼派和基督徒之中，其信任度只得單位數的百分比，全國只有三成人對真主黨高度信任）。

根據此假設，如果真主黨為了為哈馬斯出頭而將戰火帶到黎巴嫩，他們在國家利益和民意壓力之下將會收手，在加沙未停火之際率先停止對以色列的攻擊，又或者根據2006年聯合國安理會1701號決議的條款撤出利塔尼河（Litani River）以南的地區，讓以色列當局可以達成「讓北部民眾安全回家」的目標，給內塔尼亞胡一個難得的勝利。

利塔尼河的具體位置。（Wikimedia Commons）

雖然此舉曾在上世紀50、60年代針對在埃及和約旦的巴勒斯坦遊擊隊有效使用過，但黎巴嫩國家政府從來都坦言他們無法控制真主黨，而且近兩日的通訊設備集體爆炸，多有傷及平民（第一輪爆炸就殺死了一個8歲女孩），被視為是對黎巴嫩主權和國體的侵犯，而非針對真主黨的攻擊，有可能激起其他派別民眾對真主黨為國出頭的支持。

二是「直接攻擊真主黨」。根據詹氏在這輪通訊設備爆炸前的分析，以軍對此早有準備，而且還有一大堆的打擊目標，但很少以色列的軍事策劃者會認為這種攻擊能足夠削弱真主黨的軍事能力－－特別是真主黨分散埋藏、估計可高達15萬枚的各式飛彈及無人機。

從今天的角度來看，通訊設備連橫集體爆炸可能是以色列採取這種「直接攻擊真主黨」行動的第一階段。

根據華府智庫戰爭研究所（ISW）的分析，這次通訊系統被打擊之後，真主黨要重新建立起同以色列作戰所必需的有效指揮通訊系統，選項非常有限：靠通訊員人傳人，沒有傳呼機、對話機的協助，將大大減低通訊速度；這次襲擊顯示，特別鋪設的固網電話、衛星電話，甚至是臨時建立起來的無線電中繼系統，也有可能被以色列輕易截聽；而手機通訊的不安全，更加是這次襲擊中被引爆的傳呼機和對講機之所以會被真主黨選用的理由。

9月18日，黎巴嫩西頓的一家電子商店裡陳列着沒有電池的對講機，店主稱，真主黨使用的對講機週三在黎巴嫩南部和貝魯特南部郊區引爆後，他出於安全原因將其移走。(Reuters)

破壞真主黨的通訊系統，大大減弱了真主黨應對以軍攻勢和向以色列本土還擊的能力，確實有可能是以色列針對真主黨攻勢的起手式。

更進一步而言，以色列還有兩種戰爭進路。無論是哪一種，破壞真主黨的通訊系統，也可以作為其第一階段。

首先，是「以有限度的地面入侵在黎巴嫩南部建立一個緩衝區」。根據詹氏的分析，以軍將會以黎南的嚴密防守地帶為目標，可能會因此受到嚴重損傷，而且還要面對真主黨從後方支援的遊擊戰干擾。

不過，這似乎是以軍北部戰略指揮官Gordin的盤算。根據以媒報道，Gordin認為，真主黨在黎巴嫩南部的精英部隊若非被殺，就是已經撤離，而且八成的黎巴嫩南部居民早就離開當地，以軍應該直接入侵黎巴嫩，在黎南建立緩衝區。

2024年9月17日，社交媒體獲得的影片截圖顯示，黎巴嫩貝魯特一間超市內，一名男子的傳呼機突然發生爆炸，現場一片混亂。（X@yashar）

其次，則是將「加沙模式」搬到黎巴嫩，將黎國全境大部份地區打下來、控制在以軍之手，然後再緩慢地逐步清掃真主黨的軍力。

這種進路，將會消耗以色列全國軍力，而且歷時可能長達數年之後，以色列可能因此進一步喪失國際的軍事和外交支持，並陷入真主黨遊擊戰術的困境之中，同時真主黨背後的伊朗，以及鄰近國家的親伊朗武裝可能也會大舉出手介入－－事實上，伊拉克的真主旅（Kataib Hezbollah）9月17日已聲言會輸出戰士、武器和裝備來支持黎巴嫩真主黨；伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的聖城旅指揮官同日也到了伊拉克訪問。

根據詹氏分析的最終結論，上述四個進路任何一個，又或者是其中超過一個的整合，都沒有辦法快速消除真主黨的威脅，並在黎巴嫩建立起行軍的自由，而後者是阻止真主黨重新武裝起來所必需的。

進軍加沙走廊近一年之後，以色列原初的三個軍事目標，沒有任何一個能達成，同一時間以色列卻逐漸陷入國際孤立當中。到底內塔尼亞胡當局會否一錯再錯，我們很快就會知道答案。