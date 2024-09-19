路透社：德國停止批准向以色列出口戰爭武器

路透社9月19日報道，根據數據分析及與德國經濟部密切的消息人士，德國在面臨法律挑戰的情況下，已停止批准向以色列出口新的戰爭武器。



路透社報道，根據德國經濟部審批出口許可證的的數據，去年，德國同意向以色列出口價值3.265億歐元（約28.37億港元）的武器，包括軍事裝備和戰爭武器，該數字比2022年增加10倍。

根據德國經濟部在回應國會質詢時提供的數據，今年批出的金額大幅下降，從1月到8月21日僅同意價值1450萬歐元（約1.2億港元）的出口。

2024年9月6日，德國外長安貝爾伯克（Annalena Baerbock）在以色列特拉維夫與以色列外交部長卡茨（ Israel Katz）會面時握手。（Reuters）

其中「戰爭武器」類別僅佔32,449歐元（約28萬港元）。

一位接近該部門的消息人士引述一名高級政府官員指，鑑於德國現時面臨違反人道主義法的法律案件，它已經停止審批向以色列出口武器許可證的工作。

2024年4月29日，德國首都柏林，天氣陽光明媚，德國國旗在國會大樓前飄揚，民眾在附近的草坪上放鬆身心。（Getty）

在為歐洲憲法與人權中心（European Center for Constitutional and Human Rights，ECCHR）於聯合國國際法院（International Court of Justice，簡稱ICJ）和柏林提出的兩宗案件辯護時，德國政府表示，自2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列以來，除了根據長期合約的條款外，德國沒有頒發任何許可證出口戰爭武器。