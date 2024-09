路透社：德國停止批准向以色列出口戰爭武器

路透社9月19日報道,根據數據分析及與德國經濟部密切的消息人士,德國在面臨法律挑戰的情況下,已停止批准向以色列出口新的戰爭武器。



路透社報道,根據德國經濟部審批出口許可證的的數據,去年,德國同意向以色列出口價值3.265億歐元(約28.37億港元)的武器,包括軍事裝備和戰爭武器,該數字比2022年增加10倍。

根據德國經濟部在回應國會質詢時提供的數據,今年批出的金額大幅下降,從1月到8月21日僅同意價值1450萬歐元(約1.2億港元)的出口。

2024年9月6日,德國外長安貝爾伯克(Annalena Baerbock)在以色列特拉維夫與以色列外交部長卡茨( Israel Katz)會面時握手。(Reuters)

其中「戰爭武器」類別僅佔32,449歐元(約28萬港元)。

一位接近該部門的消息人士引述一名高級政府官員指,鑑於德國現時面臨違反人道主義法的法律案件,它已經停止審批向以色列出口武器許可證的工作。

2024年4月29日,德國首都柏林,天氣陽光明媚,德國國旗在國會大樓前飄揚,民眾在附近的草坪上放鬆身心。(Getty)

在為歐洲憲法與人權中心(European Center for Constitutional and Human Rights,ECCHR)於聯合國國際法院(International Court of Justice,簡稱ICJ)和柏林提出的兩宗案件辯護時,德國政府表示,自2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列以來,除了根據長期合約的條款外,德國沒有頒發任何許可證出口戰爭武器。